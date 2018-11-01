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كاميرات مراقبة تسجل هزة أرضية في شيتشانغ الصينية
2018-11-01 09:02:58
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كاميرات مراقبة تسجل هزة أرضية في شيتشانغ الصينية
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