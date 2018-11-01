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اخر الاخبار
2018-12-19 20:41:07
القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية
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2018-12-19 20:38:04
اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة
|
2018-12-19 20:34:50
أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب
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2018-12-19 20:00:46
الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة
|
2018-12-19 20:06:29
النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز
|
2018-12-19 16:53:55
مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة
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2018-12-19 16:51:23
طرق جذابة للحفاظ على الصحة
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2018-12-19 16:49:19
أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش
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2018-12-19 17:10:48
أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا
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2018-12-19 16:42:07
رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية
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2018-12-19 15:00:02
حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية
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2018-12-19 15:00:33
موسكو تشكك في خطة السلام الأمريكية الجديدة
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2018-12-19 14:10:00
رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر ب 4 ملايين دولار
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2018-12-19 13:58:24
الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس
|
2018-12-19 13:52:22
بيت لحم قبلة السائح الاولى في الاعياد المجيدة
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سنجاب يتابع مؤتمرا صحفيا لترامب
2018-11-01 09:01:14
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سنجاب يتابع مؤتمرا صحفيا لترامب
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08:46:00
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لحظة انهيار سقف ورشة عمل في دزيرجينسكي بمقاطعة موسكو
2018-12-19
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08:45:13
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مقتل شاب من جلجولية رميا بالرصاص في محطة وقود على مفرق مجيدو
2018-12-19
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08:13:41
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اعتقال 12 شابا من يافة والناصرة وعبلين وجنين بشبهة سرقة سيارات
2018-12-18
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14:19:16
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الحشرة "الأسرع لسعا" على وجه الأرض! (فيديو)
2018-12-18
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2018-12-18
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08:24:21
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