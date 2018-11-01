محمود, ناجي, نصار:, نحترم, قرار, الناخب, الطرعاني, ومبروك, لمازن, عدوي, وشكرا, لعماد, دحلة, على, ما, قدمه,

جاء في بيان صادر عن محمود ناجي نصار والذي نافس على رئاسة مجلس محلي طرعان في الانتخابات الاخيرة :" إنتهت الانتخابات وقالت طرعان كلمتها وفاز الاخ مازن عدوي برئاسة المجلس المحلي للفترة المقبلة.

مبروك للاخ مازن عدوي وأتمنى لك التوفيق والنجاح في خدمة بلدنا طرعان ، ومبروك لكل قوائم العضوية التي فازت وحصلت على مقاعد في المجلس المحلي، نتمنى لكم التوفيق في خدمة البلد واهلها.كما واشكر الاخ عماد دحلة وكل اعضاء المجلس المحلي على ما قدموه لبلدنا طرعان واتمنى لهم كل الخير والتوفيق.كل الشكر والتقدير لاهل بلدي، احترم قراركم ورأيكم واعدكم انني سابقى وفيا لبلدنا التي نحبها جميعا وانني على استعداد تام للتعاون مع كل من يريد الخير لطرعان لانها هي الاهم.عشتم وعاشت طرعان موحده ومتآخية وآمنة.ابن طرعان