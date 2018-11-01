تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-19 23:51:17 الليكود يتهم اليسار والاعلام بممارسة الضغوط لتقديم نتنياهو للمحاكمة |  2019-01-19 19:01:05 طعن شاب من دبورية وحالته متوسطة |  2019-01-19 21:52:20 ريال مدريد يضرب حصون إشبيلية بثنائية متأخرة |  2019-01-19 21:48:59 الأحمد يبحث مع جنبلاط التصعيد الإسرائيلي |  2019-01-19 21:47:00 سخنين تخسر أمام هبوعيل حيفا برباعية والجمهور يطالب الادارة بالاستقاله |  2019-01-19 18:10:28 مجلس الطلاب الموحد يلتقي رئيس بلدية الناصرة |  2019-01-19 18:08:50 رئيس مجلس محلي طرعان مازن عدوي يتعهد بالوقوف بجانب عائلة صفوري بعد هدم منزلها |  2019-01-19 17:55:42 سناتور امريكي يأمل في تبطيئ وتيرة انسحاب القوات الامريكية من سوريا |  2019-01-19 18:00:12 اصابة رجل اثر شجار عائلي في نحف |  2019-01-19 15:16:39 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 |  2019-01-19 15:10:37 اصابة امرأة من سالم بعيار ناري |  2019-01-19 12:37:49 بعد “الفيديو الفاضح” منى فاروق توضح |  2019-01-19 12:28:53 عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها |  2019-01-19 12:25:43 مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 |  2019-01-19 12:22:45 مجلس طرعان يدعم عائلة صفوري بعد قرار الهدم |

الرئيسية | وفيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طمرة - الشاب كرم احمد عواد في ذمة الله



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة طمره صباح اليوم الخميس الشاب كرم احمد احمد عبدالله عواد " ابو السميده".


والجنازه الساعه العاشره والنص صباحا في المقبره الشماليه له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء




كلمات متعلقة

طمرة, -, الشاب, كرم, احمد, عواد, في, ذمة, الله,

تابعونــا

خضر حمد عيسى من البعينة نجيدات في ذمة الله خضر حمد عيسى من البعينة نجيدات في ذمة الله 2019-01-18 | 09:36:36

انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة، في البعينة، النجيدات، الشاب خضر حمد...

سعيد مصطفى كناعنه ابو اسعد عرابة في ذمة الله سعيد مصطفى كناعنه ابو اسعد عرابة في ذمة الله 2019-01-13 | 11:09:39

انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة اسعد مصطفى اسماعيل كناعنه ابو اسعد وسيشيع...

كوكب أبو الهيجاء:ألحاج أبو محمد عبد الشحادة في ذمة الله كوكب أبو الهيجاء:ألحاج أبو محمد عبد الشحادة في ذمة الله 2019-01-13 | 09:26:27

انتقل الى رحمة الله فجر اليوم الحاج أبو محمد عبد الشحادة من سكان قرية كوكب ابو...

الحاج صبحي عاصله ابو العبد عرابة في ذمة الله الحاج صبحي عاصله ابو العبد عرابة في ذمة الله 2019-01-12 | 12:29:01

انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم صبحي داوود عاصله ابو العبد صباح اليوم عن عمر...

عمر فضل زعبي (أبو باسل) من الدحي في ذمة الله‎ عمر فضل زعبي (أبو باسل) من الدحي في ذمة الله‎ 2019-01-11 | 10:01:16

انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية الدحي، عمر فضل زعبي "ابو باسل". وسيشيع جثمانه...

محمد علي كناعنه ابو حاتم عرابة في ذمة الله محمد علي كناعنه ابو حاتم عرابة في ذمة الله 2019-01-08 | 18:26:42

انتقل الى رحمة الله تعالى مساء اليوم في عرابة المرحوم محمد علي احمد كناعنه ابو...

كفرمندا - وفاة الحاجة امنة مصطفى بشناق (ام يعقوب ) كفرمندا - وفاة الحاجة امنة مصطفى بشناق (ام يعقوب ) 2019-01-07 | 10:00:28

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً...

يركا - الشاعر مفيد قويقس أبو عائد في ذمة الله يركا - الشاعر مفيد قويقس أبو عائد في ذمة الله 2019-01-04 | 09:56:07

انتقل الى رحمته تعالى في قرية يركا الشاعر مفيد قويقس "أبو عائد" . وسيشيع جثمانه...

جسر الزرقاء تفجع بوفاة الشاب محمود احمد جربان‎ جسر الزرقاء تفجع بوفاة الشاب محمود احمد جربان‎ 2019-01-04 | 09:35:58

فجعت قرية جسر الزرقا يوم امس الخميس ، بوفاة الشاب محمود احمد جربان ابو هارون عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اورباباريسجيرمانمانشسترسيتي.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشراحتراق سيارتين الفريديس الشرطة تحقق ملابسات الحادث اطفاء نار اخماد طمرة اعتقال مظاهرة شرطة تظاهرة الشرطة اغلاق شارع الرئيسي عبلينهلال المشارقة اصابة مصرع وفاة متأثرا جراحه الشرطة تحقق الخضيرةمجهولون اعمال تخريب مدرسة الزهراء جت قرية وادي عارة شرطة تحقيق اقتحام حليب غير مبستر نوق اتلاف 4 طن حمى مالطية جرثومة مستشفى طفلين اصابة رواد منع دخول حيفا مفراتس عرب اعتقال أمن حراسة تسلية نوادي ليليه كفر كنا اصابة شاب الرأس مروحية نقله للمستشفى شجار بين شابين الناصرة تحتفل القفزة مسيرة كشفية مهنية مسيرة مفرق بيت كاما مدينة رهط النقب حادث طرق مروع شاحنة سيارة اصابة خطيرة متوسطة عماد ابو ركن عسفيا مصرع مقتل وفاة الشاب قرية طعن خلال شجار حي جنود مسرحين طبيب نساء مخالفات جنسية متعالجات لديه عيادة الناصرة اعتقال شرطة تحقيق القدس عبوة ناسفة حقيبة اعتقال تفجير احباط فلسطيني الشرطة الاسعاف اسرائيل مدينة مشاركة واسعة عائدون الى اللجون قرية مهجرة مهرجان فعاليات ذكرى النكبة اتهام ساب قرية الزرازير محاولة قنل اطلاق نار لائحة محكمة نزاع عائلات الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com