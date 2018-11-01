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بدء سريان إضاءة مصابيح المركبات في ساعات النهار



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بدأ  اليوم الخميس سريان مفعول النظام الذي يلزم السائقين بإضاءة مصابيح مركباتهم في الشوارع بين المدن في ساعات النهار أيضا حتى الحادي والثلاثين من شهر آذار- مارس القادم.


ويتوجب  على سائقي الحافلات وسيارات الأجرة والدراجات النارية والشاحنات إضاءة مصابيح مركباتهم في ساعات النهار على الطرقات داخل التجمعات السكنية وليس فقط خارجها. 

وسيتم تغريم كل من يخالف ذلك بمائة شيكل وتسجيل نقطتين بحقه.
بدء سريان إضاءة مصابيح المركبات في ساعات النهار




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