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2019-01-15 14:55:45
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2019-01-15 12:56:13
وفاة أطفال ورضّع جراء البرد بمخيمات النزوح في سوريا
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مازن غنايم : نحترم قرار الناخب السخنيني
2018-11-01 08:41:38
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مازن غنايم : نحترم قرار الناخب السخنيني
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