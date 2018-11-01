صور:, سولاري, يبدأ, مهمته, بانتصار, كاسح, على, مليلية,

فاز ريال مدريد برباعية دون رد على مضيفه، مليلية، اليوم الأربعاء، لحساب ذهاب دور الـ32، من كأس ملك إسبانيا، على ملعب "ألفاريز كلارو".

وسجل الأهداف كل من، كريم بنزيما في الدقيقة (28)، وماركو أسينسيو في الدقيقة (45+1)، وألفارو أودريوزولا في الدقيقة (79)، وكريستو جونزاليس في الدقيقة (90+2).وبذلك، بدأ الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني المؤقت لريال مدريد، مهمته بانتصار عريض، بعد النتائج السلبية للفريق مؤخرًا.ومن المُقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين، يوم 5 ديسمبر/كانون أول المقبل، في معقل الميرينجي "سانتياجو برنابيو".