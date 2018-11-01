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بعد مرض تامر حسني وميريام فارس... طبيب يكشف السبب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أثار مرض الفنانة اللبنانية ميريم فارس والفنان المصري تامر حسني مؤخراً موجة كبيرة من الجدل.



وقد تبين أنهما أصيبا بالتهاب ومشاكل في الحبال الصوتية، وهو ما علق عليه طبيب اختصاصي كاشفاً الأسباب في تقرير لبرنامج "ذا إنسايدر" الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي.


وقال الطبيب إن الفنانين يتناولون عادة مشروباً دافئاً في فترة الاستراحة أثناء إحيائهم الحفلات للحفاظ على أدائهم الصوتي.


وأشار إلى أن التهاب الحبال الصوتية قد يحدث بسبب عودة الفنان بعد ذلك إلى المسرح في الهواء الطلق البارد أو في مكان مكيّف.


كما لفت إلى أن من أسباب هذا المرض أيضاً سعي المغنّي إلى الانتقال من طبقة صوتية إلى أخرى لم يعتدها صوته من قبل.


وعن العلاج قال إنه يتم تحديده بحسب شدة الحالة واستجابة المريض، مضيفاً أنه قد يطلب من المريض أخذ قسط من الراحة مع تناول الدواء، كما لفت إلى أن ذلك قد يتطلب التدخل الجراحي.


يشار إلى أن الفنان تامر حسني أعلن في وقت سابق إصابته بالتهاب في الحبال الصوتية، إلا أنه طمأن جمهوره بعد ذلك عبر حسابه على "فايسبوك" وكتب: "بشكركم من كل قلبي. الحمدلله تعافيت تماماً بفضل ربنا ثم رعايتكم ونصائحكم. وكل ما هناك تمارين صوتية بسيطة وجلسات لتفتيح الشعب الهوائية وتهيئة الصوت تدريجياً لحالته الطبيعية".


كذلك كشف تقرير لبرنامج "تراندينغ" الذي يعرض على شاشة "أم بي سي 4" أن الفنانة ميريام فارس تلقت العلاج لاستعادة قدرتها على الغناء بعد إصابة عانت منها في الأوتار الصوتية.




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