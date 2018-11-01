14, ألف, مولود, خلال, 3, أشهر, بغزة,

كشفت إحصائية صادرة عن داخلية غزة الأربعاء، أن قطاع غزة شهد خلال الربع الثالث من عام 2018، 14 ألفًا و566 حالة ولادة جديدة، بمعدل 158 مولود يوميًا.

وبينت مكاتب الأحوال المدنية بمدينة غزة، أنها سجلت خلال هذه الفترة 5250 مولودًا جديدًا، في حين سجلت 2550 مولودًا في شمال غزة، و2940 مولودًا بخانيونس.أما مكاتب الأحوال المدنية بالوسطى فسجلت 1973 مولودًا جديدًا، وسجلت في رفح 1853 مولودًا جديدًا.وبالحديث عن الوفيات، فقد سجلت في مختلف محافظات غزة 878 حالة وفاة خلال الربع الثالث من العام الحالي.