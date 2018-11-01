14, ألف, مولود, خلال, 3, أشهر, بغزة,

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تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لسحب جميع قواتها المنتشرة في شمال شرقي سوريا،...
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن بلاده لم تطّلع على...
ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، رفض...
استقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل من منصبه وسط ضغوط على حكومته بعد استقالة...
أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالمعايير المتفق عليها دوليًا لتحقيق سلام عادل...
- قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سنذهب إلى العالم العربي ولن...
أظهرت بيانات البنك المركزي في الأردن، ارتفاع الدخل السياحي للمملكة بمقدار 13%، في...
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الطفل محمد مجدي وهبة على باب مستشفى في...
طردت مدرسة بولاية تكساس الأمريكية معلمة من أصول مسلمة من عملها بسبب اسرائيل...
هنأ شيخ الأزهر، أحمد الطيب، البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بحلول عيد...