"فيسبوك", تبلغ, مرحلة, مفصلية, من, تاريخها,

في ظلّ تبدّل عادات المستخدمين والتخمة التي تعانيها شبكات التواصل الاجتماعي والحاجة إلى إنفاق مليارات الدولارات لترتيب الوضع، تجد "فيسبوك" نفسها في مرحلة مفصلية من تاريخها بعد 15 عاما تقريبا على تأسيسها.

كشفت أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم الثلاثاء عن نتائجها المالية الربعية التي كانت محطّ ترقّب كبير وأتت لتؤكد تباطؤ نموّ المجموعة على الأصعدة كافة، من رقم الأعمال إلى الربحية مرورا بالشعبية. ومن المتوقع أن تستمرّ الحال على هذا المنوال في 2019، بحسب مسؤولين في المجموعة.وقال مارك زاكربرغ خلال مؤتمر مطوّل عبر الهاتف مع محللين "نواجه كمّا من التحديات والفرص على عدّة جبهات"، مقرّا بأن العام 2018 الذي عانت فيه "فيسبوك" من مشكلات كثيرة (كالجدل بشأن تسريب البيانات الشخصية والتلاعب بالنتائج وعمليات القرصنة) كان "صعبا".وكان توتّر المستثمرين واضحا بعد الإعلان عن النتائج وراحت أسهم الشركة تتقلّب في البورصة في خلال بضع دقائق على وقع تصريحات زاكربرغ.