مازن, غنايم, :, نحترم, قرار, الناخب, السخنيني, ونتمنى, التوفيق, لصفوت, ابو, ريا, وعاشت, سخنين, عائلة, واحدة, ",

جاء في بيان صادر عن مازن غنايم اليوم الأربعاء :" بسم الله الرحمن الرحيم .. أهلي الكرام؛

لقد قالت سخنين كلمتها بالأمس، وكما وعدتُ قبل الانتخابات باحترام خيار الناخب السخنيني وقرار أغلبية، أهل بلدي ها أنا اليوم أحترم وأقبل قراركم وأبارك للدكتور صفوت أبو ريا الرئيس المنتخب متمنيًا له التوفيق والنجاح.أهل بلدي الأعزاء؛لقد عملتُ كثيرًا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة أهل بلدي، وكرست حياتي للحفاظ على نسيجها الاجتماعي ورفع اسمها عاليًا كقدوة ونموذج للوحدة والتآخي بين كل البلدان، ولذلك أرفض أي اعتداء أو عنف أو تخريب طال الملك الخاص أو العام، وأستنكر أي عمل فيه أي أذى للآخرين، وأدعو الجميع إلى عدم الإنجرار وراء الإستفزازات وتقبل نتيجة الانتخابات بروح أخوية كما تقبلتها .أخوتي وأخواتي؛لا يشكر الله من لا يشكر الناس.أتقدم بالشكر الجزيل لكل من دعمني ووقف إلى جانبي على مدار عشر سنوات، وأشكر جميع أهل بلدي الذين منحوني فرصة خدمتهم لعقد من الزمان. لقد خدمت الصغير والكبير وكنت الخادم الأمين لكل أهل بلدي، وسوف أبقى عند حسن ظنّكم ما حييت.وأقدّم التبريكات والتّهاني لكل قوائم العضوية الحليفة التي فازت في الانتخابات، وأتمنى النجاح لكل الأعضاء الجدد من جميع القوائم.عاشت سخنين عائلة واحدة.ابنكم البار: مازن غنايم