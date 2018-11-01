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مسؤولون أمريكيون: واشنطن "تستغل" موقف السعودية بقضية خاشقجي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد مسؤولون أمريكيون ومصادر دبلوماسية مطلعة على ملف مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، إن واشنطن "تستغل" موقف الرياض في هذه القضية بصالح ملفي الأزمة القطرية الخليجية ووقف الحرب في اليمن.



وقال المسؤولون إن الوقت قد حان للمضي وتحقيق الأهداف التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية بوقف "حملة القصف السعودي في اليمن" الأمر الذي أدى لمأساة إنسانية، إلى جانب ملف حل الأزمة الخليجية، التي تشتهدها السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.


ولفت المسؤولون إلى أن التوصل إلى حل في هذين الملفين لن يكون سريعا إلا أن الإدارة الأمريكية تسعى للتوصل إلى تطور ملموس على الجبهتين بنهاية العام الجاري، وهو ما يمكن رؤيته عبر الدعوات الرسمية الأخيرة للتوصل إلى حل في القضيتين.


ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس وجها دعوات لجميع أطراف الأزمة اليمنية لوقف إطلاق النار خلال 30 يوما، لافتين إلى الفرصة أمام مبعوث الأمم المتحدة لليمن للتوصل لاتفاق هدنة.




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