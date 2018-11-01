انتشال, الصندوق, الأسود, للطائرة, الإندونيسية, المنكوبة,

ذكرت تقارير محلية إندونيسية أن فرق البحث تمكنت من انتشال الصندوق الأسود للطائرة التابعة لشركة “ليون إير” التي تحطمت هذا الأسبوع وعلى متنها 189 شخصا.

وعثر غواص من البحرية على الصندوق في حالة جيدة على عمق 30 مترا تحت سطح البحر، حسبما أفادت قناة “مترو تي في” المحلية.وعلى سطح السفينة بارونا جايا قال الغواص الذي عرف نفسه باسم هيندرا، للقناة: “بحثنا واستخرجنا الصندوق الأسود” من بين الحطام في قاع البحر.