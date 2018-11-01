تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-27 15:00:13 حسين الجسمي و”احلى طلعة توك توك” |  2019-01-27 15:00:39 مؤشر على اقتراب نجم إنتر ميلان من آرسنال |  2019-01-27 15:00:01 10 طرق طبيعية لتقهر "ارتفاع ضغط الدم" |  2019-01-27 15:00:08 إسرائيل تتهم الاتحاد الأوروبي بدعم منظمات "BDS" |  2019-01-27 14:41:35 منتدى المحامين الدروز خلال اجتماع بوزير المالية كاحلون:لانك ضمير هذه الحكومة نعتمد عليك بتصحيح اجحاف قانون القومية |  2019-01-27 14:16:07 شاب من البعنة يعتدي على شابة ويسرق هاتفها لرفضها تقبيله |  2019-01-27 14:03:34 اصابات واضرار اثر إعصار شديد ضرب مطار أنطاليا في تركيا |  2019-01-27 13:48:53 الليلة - اتحاد ابناء سخنين يستضيف مكابي بيتح تكفا في مباراة مصيرية |  2019-01-27 13:47:36 فوائد مذهلة للشاي الأسود الصيني |  2019-01-27 13:20:28 ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة لرئيس مجلس دير الاسد أحمد ذباح |  2019-01-27 12:47:20 اعتقال مشتبه بحوزته سكين شرقي القدس |  2019-01-27 12:44:56 حيفا: "الجبهة" تحصّل إنجازات ضمن ميزانية بلدية حيفا للعام 2019 |  2019-01-27 12:22:01 لائحة اتهام ضد شابين من كفرقاسم والطيرة بقتل المرحوم رفعت ذياب من طولكرم |  2019-01-27 12:00:48 منح بنك إسرائيل جائزة دولية على تميّزه في إدارة نظام العملة |  2019-01-27 11:46:17 فيديو وصور - اعتقال 15 مشتبهاُ من الشمال بابتزاز مقاولين ومزارعين |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

انتشال الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت تقارير محلية إندونيسية أن فرق البحث تمكنت من انتشال الصندوق الأسود للطائرة التابعة لشركة “ليون إير” التي تحطمت هذا الأسبوع وعلى متنها 189 شخصا.



وعثر غواص من البحرية على الصندوق في حالة جيدة على عمق 30 مترا تحت سطح البحر، حسبما أفادت قناة “مترو تي في” المحلية.


وعلى سطح السفينة بارونا جايا قال الغواص الذي عرف نفسه باسم هيندرا، للقناة: “بحثنا واستخرجنا الصندوق الأسود” من بين الحطام في قاع البحر.




كلمات متعلقة

انتشال, الصندوق, الأسود, للطائرة, الإندونيسية, المنكوبة,

تابعونــا

إسرائيل تتهم الاتحاد الأوروبي بدعم منظمات "BDS" إسرائيل تتهم الاتحاد الأوروبي بدعم منظمات "BDS" 2019-01-27 | 15:00:08

اتهمت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية الأسبوع المنصرم، الاتحاد الأوروبي...

اصابات واضرار اثر إعصار شديد ضرب مطار أنطاليا في تركيا اصابات واضرار اثر إعصار شديد ضرب مطار أنطاليا في تركيا 2019-01-27 | 14:03:34

أدى إعصار شديد في تركيا إلى إصابة أكثر من 12 شخصًا، وتضرر طائرات وحافلات بشكل كبير،...

27 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجارين في كنيسة جنوبي الفلبين 27 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجارين في كنيسة جنوبي الفلبين 2019-01-27 | 11:12:12

قُتل 27 شخصاً بينهم جنود، وأصيب 77 آخرون، اليوم الأحد، بانفجارين استهدفا كنيسة في...

إسرائيل وبّخَت السفيرة الإيرلندية إسرائيل وبّخَت السفيرة الإيرلندية 2019-01-27 | 10:17:30

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الجمعة، سفيرة إيرلندا في إسرائيل، أليسون...

نصر الله: سندخل الجليل وغزة مستعدة للرد نصر الله: سندخل الجليل وغزة مستعدة للرد 2019-01-26 | 23:28:09

صرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بأن المقاومة تخطط لدخول أراض تسيطر...

الجيش الأردني يمنع الإسرائيليين من دخول الباقورة والغمر الجيش الأردني يمنع الإسرائيليين من دخول الباقورة والغمر 2019-01-26 | 17:37:25

أعلنت مصادر إسرائيلية أن الجيش الأردني منع اليوم مئات المتنزهين الإسرائيليين من...

أردوغان: القوى الغربية تسعى لإقامة حزام إرهابي على حدودنا مع سوريا أردوغان: القوى الغربية تسعى لإقامة حزام إرهابي على حدودنا مع سوريا 2019-01-25 | 20:45:00

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الغرب يسعى لإنشاء حزام "إرهابي" على حدود...

رسميا.. 10 فصائل فلسطينية ستجتمع في موسكو رسميا.. 10 فصائل فلسطينية ستجتمع في موسكو 2019-01-25 | 18:27:32

أكد السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، تحديد يومي 13 و14 فبراير، موعدا...

الأمم المتحدة تبدأ تحقيقاً حول مقتل خاشقجي الأمم المتحدة تبدأ تحقيقاً حول مقتل خاشقجي 2019-01-25 | 16:37:22

أكدت الأمم المتحدة أن فريقا دوليا ستترأسه مقررتها الخاصة المعنية بحالات الإعدام...

الفتاة السعودية الهاربة رهف تغرد : تمردوا ! الفتاة السعودية الهاربة رهف تغرد : تمردوا ! 2019-01-25 | 14:03:33

في تغريدة جديدة على تويتر أعادت الشابة السعودية الهاربة رهف اليوم الجمعة نشر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ثلوج جبل الشيخ مجدل شمس تساقط رياح امطار اقتلاع اشجار تطاير اغراض سيارات سقوطهاشعانين احد قداس احتفال البشارة الناصرة قداس كنيسة اعتصام اضراب الطعام امام مستشفى العفولة القيق الاسير محمد الاسير القيق محمد الصحفي الافراج اعقل اداري اضراب عن الطعام المحكمة العليا مسلسل سمرا الحلقة 54 الرابعة عشر سمرا الحلقة الاولى سمرا 54 الشمس جميع حلقات سمرا شاهد مسلسل سمرا mbc سمرا الحلقة 54 بكرا سمرا الحلقة 54 شاهعرابه استعدادات لاستقبال عيد الفطر السعيد الزينه تسوق نشطه امطار سيول منطقة الجنوب ارصاد جوية برد شرطة اغلاق شوارع رصاصات طائشة الفحم دون اصابات تستقر بيت منزل ام اكسال اطارات امتداد شارع 66 مواجهات اعمال اخلال بالنظام العام رجا اغبارية حركة ابناء البلد اعتقال تفتيش ممتلكات بيت ام الفحم الشرطة وادي عارةاصابتان متوسطتان حادث طرق سيارة ام الفحم ميعامي التفافي مدينة علي سلام يهاحم ايمن عودة روح من هون خربتوا البلد حرقتوا روخ على حيفاالطيبي عضو الكنيست مقالة يغضب شعب غضبة احمد مصرع الفتى صالح هيبي زيدان 9 سنوات باطون اسمنت عليه تدحرج قرية اسعاف شرطة ملكة جمال الارض ميس ايرث النمسا فيينا شمس طرعاني ليلك تتويج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com