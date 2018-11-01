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رحيل الإعلامي المصري حمدي قنديل عن 82 عاما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 نعى إعلاميون مصريون وعرب الكاتب والإعلامي المصري، حمدي قنديل، الذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.



وكتب الإعلامي، حافظ الميرازي، على حسابه بموقع فيسبوك “توفي مساء اليوم الأستاذ حمدي قنديل بعد عشرة أيام من تدهور صحته ووضعه على جهاز التنفس الصناعي بالمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، ويتم التحضير لجنازته غدا الخميس”.


وأضاف “عزائي لشقيقه المحامي الأستاذ عاصم قنديل، وكل الاحترام والتقدير لشريكة حياته السيدة نجلاء فتحي، التي كانت سنده في السنوات الأخيرة مع معاناته من الفشل الكلوي وجلسات غسيل الكلى”.


كما نعاه الإعلامي المصري وائل الإبراشي والإعلامي السعودي مالك الروقي والإعلامية اللبنانية ليليان داود.




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