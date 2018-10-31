كفرمندا:, الشرطة, تلقي, القبض, على, 4, مشتبهين, لضلوعهم, في, شجار, على, خلفية, الانتخابات,

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي مساء اليوم الاربعاء جاء فيه انه وعلى خلفية نتائج الانتخابات المحلية، اندلع مشجارات في كفر مندا، أطلقت العاب نارية نحو منزل أحد موظفي البلدية. ونتيجة لذلك ، اندلع شجار بين عشرات الشبان، حيث تم إطلاق ألعاب نارية، وألقيت حجارة نحو عدة سيارات مما ادى الى إلحاق الضرر بها.

قوات من الشرطة التي أستدعيت الى البلدات باشرت بعمليات مسح وتمشيط، وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.

هذا وتم إلقاء القبض على 4 مشتبهين من كفر مندا، في العشرينات لعمرهم بشبهة إلقاء الحجارة وإلحاق الضرر لبعض السيارات.

في إطار التحقيق ، من المتوقع توقيف مشتبهين آخرين بشبهة إلقاء الحجارة والتسبب بأضرار مما كان قد يؤدي الى خسائر بالأرواح وقد يمس بجودة حياة السكان.