تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-11 12:40:11 عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة |  2019-01-11 12:38:29 الوفد الأمني المصري يجتمع مع هنية مجدداً |  2019-01-11 12:37:40 مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس |  2019-01-11 11:20:45 الالاف في جبل الشيخ واغلاق الطرق المؤدية للمنتجع |  2019-01-11 11:08:50 ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت |  2019-01-11 10:56:32 اغلاق شوارع مؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الاكتظاظ والأزمة والشرطة توصي بعدم الوصول للمكان |  2019-01-11 11:00:23 حرارة المحيطات ترتفع أسرع من المتوقع وتسجل رقما قياسيا |  2019-01-11 11:00:31 النساء الحوامل وشرب الشاي.. دراسة تكشف الضرر |  2019-01-10 20:31:39 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الانتخابات القادمة مصيرية تتطلب تحالفاً واسعاً يتفق المشاركون فيه على الطروحات المدنية |  2019-01-11 10:10:14 أوري شور لـ"الصنارة": هذا الشتاء أعلى من المعدل السنوي العام بقليل ولكنه لن يسد العجز الكبير في مصادر المياه |  2019-01-11 11:30:01 مصرع الشابين تيمور خطيب وشادي خير من بيت جن جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا |  2019-01-11 10:01:16 عمر فضل زعبي (أبو باسل) من الدحي في ذمة الله‎ |  2019-01-11 09:49:27 رفض استئناف الانتخابات بطمرة وابو رومي يستأنف للعليا |  2019-01-11 09:23:38 المطران عطا الله حنا يطالب بإزالة الصور والمجسمات المسيئة للسيد المسيح المعروضة في احد متاحف حيفا |  2019-01-11 08:43:43 الطيبي ل"الصنارة": "الحوار" الوحيد الذي جرى منذ الانفصال هو الإسفاف والحوار الساقط والقذر لبعض نشطاء الفيسبوك |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

النيابة التركية: خاشقجي قتل خنقا وقطّعت جثته



  |     |   اضافة تعليق



أعلنت النيابة العامة التركية، اليوم الأربعاء، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل خنقا، ومن ثم تم تقطيع جثته.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن النيابة العامة القول إنه "تم تقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله والتخلص منها".

​وأضافت "الصحفي السعودي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".

كما أوضحت النيابة التركية إنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع الجانب السعودي رغم كل الجهود المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة.

​وتابعت "تم إبلاغنا بأن الجانب السعودي لم يدلِ بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية".

ولفتت إلى أن "النائب العام في إسطنبول تلقى دعوة لزيارة السعودية في إطار قضية خاشقجي"، مشيرة إلى أنه "تم مجددا المطالبة بتسليم المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في المملكة العربية السعودية".

كما ذكرت النيابة العامة في إسطنبول أنه "تم توجيه أسئلة إلى الجانب السعودي عن المتعاون المحلي الذي تم الحديث عن تسليمه جثة خاشقجي وجرى تبليغهم بهذه الأسئلة في اليوم نفسه".

 





كلمات متعلقة

النيابة, التركية:, خاشقجي, قتل, خنقا, وقطّعت, جثته,

تابعونــا

الوفد الأمني المصري يجتمع مع هنية مجدداً الوفد الأمني المصري يجتمع مع هنية مجدداً 2019-01-11 | 12:38:29

التقى وفد المخابرات المصرية، صباح الجمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس...

ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت 2019-01-11 | 11:08:50

دعا الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، عامل نظافة، إلى القصر الملكي في العاصمة...

إرجاء زيارة هنية إلى موسكو لفترة غير محددة إرجاء زيارة هنية إلى موسكو لفترة غير محددة 2019-01-10 | 15:27:48

أعلنت حركة "حماس" اليوم عن إرجاء زيارة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى موسكو...

إشارات غامضة متكررة من الفضاء إشارات غامضة متكررة من الفضاء 2019-01-10 | 12:51:34

اكتشف مرصد "CHIME" الكندي 13 إشارة راديوية جديدة سريعة، إحداها تتكرر بصورة دورية...

هاكرز يهددون بتسريب بيانات مثيرة عن هجمات 11 سبتمبر هاكرز يهددون بتسريب بيانات مثيرة عن هجمات 11 سبتمبر 2019-01-10 | 11:15:59

هدّدت مجموعة من الهاكرز، تطلق على نفسها اسم "Dark Overlord"، بنشر 18 ألف وثيقة سرّية تمت...

طبيب لبناني يحصد أعلى لقب عالمي في طب العيون طبيب لبناني يحصد أعلى لقب عالمي في طب العيون 2019-01-10 | 11:15:21

حاز طبيب العيون اللبناني، سليمان أبو لطيف، خريج كلية الطب بالجامعة اللبنانية عام...

القمة الثانية بين ترامب وكيم "وشيكة" القمة الثانية بين ترامب وكيم "وشيكة" 2019-01-10 | 10:17:24

أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن الخميس أن الزيارة التي قام بها الزعيم الكوري...

أغلى طلاق وأغنى مطلقة .. تفاصيل انفصال مؤسس أمازون أغلى طلاق وأغنى مطلقة .. تفاصيل انفصال مؤسس أمازون 2019-01-10 | 10:05:23

بعد إعلان مؤسس شركة أمازون والرئيس التنفيذي لها، الملياردير جيف بيزوس، وزوجته...

وزيرة خارجية أستراليا في تايلاند لبحث لجوء السعودية رهف وزيرة خارجية أستراليا في تايلاند لبحث لجوء السعودية رهف 2019-01-10 | 08:45:12

وصلت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس بين، إلى بانكوك بعدما قالت كانبيرا إنها...

ضرب الطاولة وخرج.. ترامب يغادر اجتماع قادة الكونغرس غاضبا ضرب الطاولة وخرج.. ترامب يغادر اجتماع قادة الكونغرس غاضبا 2019-01-10 | 08:31:02

انتهى الاجتماع الذي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع زعماء الحزبين الجمهوري...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الناصرة مواجهات تنظر تمديد اعتقال مواجهات الناصرة ايمن عودة ضبط بندقية اعتقال شاب اطلاق نار اعراس افراح في وادي عارة الشرطة مكافحة ظاهرة ضياء زبيدي محمد القريناوي مصرع طالبي طب رومانيا حادث طرق مروع لقاء معايدة اسلام مسيحية كفر كنا مشاركة واسعة قرية الاضحى المبارك اصابة خطيرة ابو سنان سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة هرتسوغ حكومة وحدة الصهيوني تقارب تشكيل ايمن عودة رئيس المعارضة ثلوج جبل الشيخ مجدل شمس تساقط رياح امطار اقتلاع اشجار تطاير اغراض سيارات سقوطهااحتراق بيت في كفر قاسم اضرار جسيمة في الممتلكات دون اصاباتمعلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج وزارة المواصلات القدس قبالة مباني دارين طاطور بوستات فيسبوك نشر فيديو صور اسراء عابد لائحة اتهام الناصرة المحكمة محمد ابو حجاج الطيبة الطفل مصرع وفاة متأثرا جراحه حادث طرق دهس طرود غذائية مدرسة البطوف الاعدادية عرابة طلاب مدير وزير الداخلية درعي يزور الناصرة تقديم مساعدات ميزانيات علي سلام فريق هامبورغ الالماني مؤنس دبور الناصرة لاعب سويسرا 4 مليون يورو قطار العودة بيت لحم انطلاق حيفا القدس مهجرين نكبة فلسطينية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com