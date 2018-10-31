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سفير الاغنية الشعبية الفنان عيسى السقار يتألق بحفلاته في امريكا



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انهى الفنان وسفير الاغنية الشعبية عيسى السقار جولته الفنية في عدد من الولايات الامريكية احياء خلالها عدد كبير من الحفلات الفنية التي حققت نجاحا كبيرا وحضورا متميزا من الجالية الاردنية والعربية المقيمة في الولايات الامريكية .

وشهدت جميع الحفلات تفاعلا كبيرا مع نجم الاغنية الشعبية  الفنان عيسى السقار خصوصا الاغنية الاكثر انتشارا ردي شعاراتك والتي تجاوزت  24,762,477 مليون مشاهدة على القناة الرسمية اليوتيوب والعديد من الاغنيات التي قدمها خلال تلك الحفلات الفنية في الولايات المتحدة الامريكية .

وكرم النادي الاردني الامريكي لجنوب كاليفورنيا الفنان وسفير الاغنية الشعبية عيسى السقار في احتفالية اقيمت بمقر النادي قام على تنظيمها اسرة النادي ، تقديرا للفنان وسفير الاغنية الشعبية الفنان عيسى السقار لما قدمه ويقدمه من اعمال فنية راقية حظيت بإعجاب كل المتابعين لمسيرته الفنية ، وقدم الفنان وسفير الاغنية الشعبية الفنان عيسى السقار الشكر لرجل الاعمال الاردني صائب الربضي على الدعم وإتاحة الفرصة  للقاء الاردنيين والجاليات العربية المقيمة في الولايات المتحدة الامريكيةمن خلال الحفلات التي اقامها كما تم التعاقد خلال وجوده على عدد جديد من الحفلات سيتم الاعلان عنها في الوقت القريب .

 





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