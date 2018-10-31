النجم, بسام, كوسا, في, عمل, درامي, من, البيئة, الشامية,

أعلنت شركة الإنتاج "غولدن لاين" عن بدء مرحلة تصوير المسلسل الرمضاني المقبل، "سلاسل دهب"، في العاصمة السورية دمشق، من بطولة الفنان، بسام كوسا، مع نخبة من النجوم الآخرين.

وأضافت الشركة السورية أن العمل المقبل ينتمي لفئة البيئة الشامية التي أبدع واشتهر فيها بسام كوسا لسنين طوال. والمسلسل من كتابة سيف رضا حامد وإخراج إياد نحاس.علاوة على ما سبق، أكدت إدارة "غولدن لاين" أن الإعلان عن أسماء النجوم المشاركين في بطولة المسلسل سيتم في أقرب وقت ممكن.واشتهرت "غولدن لاين" بتقديم مجموعة من "الأعمال الشامية" المميزة خلال السنوات الماضية، أهمها: "وردة شامية" و"خاتون" و"الأميمي" و"بيت جدي".