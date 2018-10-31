تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-19 10:36:41 زوجة إيكاردي تلقي بالكلمة الأخيرة في مسلسل التجديد |  2019-01-19 10:34:50 اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات |  2019-01-19 10:30:25 اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة |  2019-01-19 08:10:50 مصرع سيدة اثر اندلاع حريق في نيشر |  2019-01-19 08:08:12 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة |  2019-01-19 08:06:22 السفير البريطاني ديفيد كويري يزور بلدية الناصرة |  2019-01-19 08:04:37 نتنياهو يحث رومانيا على نقل سفارتها إلى القدس |  2019-01-18 22:46:48 اطلاق نار في ام الفحم واصابة شاب بجراح متوسطة |  2019-01-18 21:20:40 مزهر وليد خضر عبد الحليم-عنان من كفرمندا أول عربي من البلاد بتسلق قمة جبل الاكونكاجوا في أمريكا |  2019-01-18 21:01:32 غداً السبت - وقفة حداد في باقة الغربية بعد جريمة قتل الطالبة الجامعية الشابة اية مصاروة في استراليا |  2019-01-18 20:59:15 برشلونة يصطدم بإشبيلية في قمة ربع نهائي كأس إسبانيا |  2019-01-18 20:58:15 لبنان يدعو إلى عودة سوريا للجامعة العربية |  2019-01-18 18:22:12 الجزائر تعلن الثامن عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية |  2019-01-18 18:20:33 البرلمان الأردني ينفي بيع 1200 دونم من الأراضي الشاطئية في العقبة |  2019-01-18 17:01:52 روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى غزة |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نهاية مفاجئة لمعركة بين أسد جشع ولبؤتين! فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهد السياح في مدينة مارلوث بارك الواقعة على حدود حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا معركة غريبة بين الأسود على خنزير بري.



ونشر مقطع الفيديو الذي صوره شاهد عيان للحادث على قناة يوتيوب لحديقة كروغر الوطنية. وقال مصور الفيديو، كوبوس فيزر (54 عاما): "شاهدنا في البداية أسدا ثم لاحظنا لبؤتين. كانوا هادئين بداية الأمر. ثم وجمت اللبؤتان وبدأتا التسلل باتجاه فريسة اتضح أنها خنزير بري".



وانقضت اللبؤتان على الخنزير البري وأمسكتاه بحركة رشيقة وأوشكتا على افتراسه، لكن هذا المشهد لم يرق للأسد، فهجم بدوره بسرعة البرق وأزاح اللبؤتين عن الفريسة، التي نهضت بدورها وسارعت بالهرب من أمام المفترسين.


وحاول الأسد اللحاق بالخنزير الهارب فلم يفلح بذلك، وعاد كما يقول المثل بخفي حنين.


وعلق فيزر على الحادث قائلا: "هربت الفريسة لأن الأسد أراد أن يثبت هيمنته في وقت مبكر، ويقتنص ما لم يكن من حقه".




كلمات متعلقة

نهاية, مفاجئة, لمعركة, بين, أسد, جشع, ولبؤتين!, فيديو,

تابعونــا

صورة لبيل غيتس تشعل مواقع التواصل الاجتماعي! صورة لبيل غيتس تشعل مواقع التواصل الاجتماعي! 2019-01-18 | 18:28:03

التقط أحد شهود العيان صورة لمؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أمام مطعم للوجبات...

حرقت زوجها حيا .. والسبب "كلمة سر" الهاتف حرقت زوجها حيا .. والسبب "كلمة سر" الهاتف 2019-01-18 | 09:52:42

بعد هذه الحادثة، لا بد أن يتخذ الأزواج الحيطة والحذر، وربما يجب عليهم ألا يرفضوا...

اعتقال عارضة "التدخل الروسي".. والتهمة ممارسة البغاء اعتقال عارضة "التدخل الروسي".. والتهمة ممارسة البغاء 2019-01-18 | 08:28:21

تعرضت عارضة أزياء بيلاروسية، ادعت في وقت سابق أنها تملك أدلة بشأن تورط روسيا في...

إيرلندي يحقن نفسه بالسائل المنوي لـ"تسكين آلامه" إيرلندي يحقن نفسه بالسائل المنوي لـ"تسكين آلامه" 2019-01-17 | 14:15:17

ذكرت تقارير طبية في إيرلندا، أن رجلا في الثالثة والثلاثين من العمر انتهى به الأمر...

"ديلي ميل": رهف تتذوق "لحم الخنزير" في كندا! "ديلي ميل": رهف تتذوق "لحم الخنزير" في كندا! 2019-01-17 | 12:30:21

أقدمت الشابة السعودية رهف محمد القنون على تذوق لحم الخنزير في كندا لأول مرة في...

أنقذه الحظ في "11 سبتمبر".. وقتل بهجوم نيروبي أنقذه الحظ في "11 سبتمبر".. وقتل بهجوم نيروبي 2019-01-17 | 11:15:18

ينجو بعض الأشخاص من الموت بأعجوبة في بعض الأحيان، لكن الحظ السيئ، قد يتكرر مجددا...

الجدة والمراهق.. قصة حب في الجنازة تنتهي بـ"أسعد زواج" الجدة والمراهق.. قصة حب في الجنازة تنتهي بـ"أسعد زواج" 2019-01-17 | 08:27:34

قالت جدة تبلغ من العمر حاليا 72 عاما إنها لا تزال سعيدة مع زوجها الذي يصغرها بـ 53...

شقيق كيت ميدلتون يكشف عن معاناته مع الاكتئاب شقيق كيت ميدلتون يكشف عن معاناته مع الاكتئاب 2019-01-16 | 12:19:49

تحدّث جايمس ميدلتون شقيق زوجة ​الأمير هاري​ كايت ميدلتون، عن معاناته مع...

"آبل" تطلق أجهزة جديدة هذا العام "آبل" تطلق أجهزة جديدة هذا العام 2019-01-16 | 11:37:04

ذكرت مصادر مقربة من شركة آبل أنها عازمة على طرح أجهزة جديدة كليا العام...

"تحدي العشر سنوات" يجتاح مواقع التواصل "تحدي العشر سنوات" يجتاح مواقع التواصل 2019-01-16 | 11:28:18

دخل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأيام، في حالة من الحنين إلى الماضي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سفيرة فنلندا تزور قرية عبلين وديع ابو نصار الجليل السفارةاصابة شخص عامل حيفا انهيار جدار ورشة بناء خطيرة بث مباشر دوري ابطال اوربا : برشلونةمدريدبث مباشر.دوري ابطال اوربانهاد حاج يحيى الطيبة تل ابيب جثة العثور التأكد سبب الوفاة الشرطة تحققسلام عبد الله اطلاق نار البعنة تمديد أمر منع حظر النشر تفاصيل قضية قتل عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط انتظام الدراسة مدارس الناصرة اجواء احتفالية رائعة مشاركة عطلة انتهاء المعمدانية لجنة اوليا ء امور الطلاب بالونات تطيير تفتيش بيت قرية مجد الكروم تقلبه رأسا على عقب الشرطة استياء امطار فيضانات اغلاق مدخل قرية رمانة العزير البطوف الشمال سيارات عرب الهيب غرق مصرع شاب أحمد محمد ابو غليون ام الفحم عرعره غرقا سدوت يام اشخاص حرجة اصابة قيساريا المثلث اصابة في حرجة شرطة اسعشركة كهرباء ايصال تيار انقطاع عاصفة 3 ايام الشارون المثلث الجنوبي اطلاق نار على سيارة كفر قاسم الشرطة تحقق اضرار طلاب مدرسة دون اصابات الحاجة ام شاكر ايوب من مجد الكروم تحتفل بعيد ميلادها 102 عامامصرع شاب طعنا اصابة اخر اصابات طفيفة الشرطة وادي عارة اسعاف جريمة قتل وفاة الأديب الفلسطيني سلمان ناطور من دالية الكرمل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com