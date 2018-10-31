نهاية, مفاجئة, لمعركة, بين, أسد, جشع, ولبؤتين!, فيديو,

شهد السياح في مدينة مارلوث بارك الواقعة على حدود حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا معركة غريبة بين الأسود على خنزير بري.

ونشر مقطع الفيديو الذي صوره شاهد عيان للحادث على قناة يوتيوب لحديقة كروغر الوطنية. وقال مصور الفيديو، كوبوس فيزر (54 عاما): "شاهدنا في البداية أسدا ثم لاحظنا لبؤتين. كانوا هادئين بداية الأمر. ثم وجمت اللبؤتان وبدأتا التسلل باتجاه فريسة اتضح أنها خنزير بري".وانقضت اللبؤتان على الخنزير البري وأمسكتاه بحركة رشيقة وأوشكتا على افتراسه، لكن هذا المشهد لم يرق للأسد، فهجم بدوره بسرعة البرق وأزاح اللبؤتين عن الفريسة، التي نهضت بدورها وسارعت بالهرب من أمام المفترسين.وحاول الأسد اللحاق بالخنزير الهارب فلم يفلح بذلك، وعاد كما يقول المثل بخفي حنين.وعلق فيزر على الحادث قائلا: "هربت الفريسة لأن الأسد أراد أن يثبت هيمنته في وقت مبكر، ويقتنص ما لم يكن من حقه".