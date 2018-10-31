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نيمار مهدد بالسجن 6 سنوات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عقوبة محتملة بالسجن لمدة 6 سنوات، على خلفية قضية انتقاله لبرشلونة عام 2013، قادمًا من سانتوس.



وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن القضاء يعيد النظر في هذا الملف، حيث قررت المحكمة الوطنية في كتالونيا، إحالة القضية إلى الدائرة الجنائية، وسينظرها 3 قضاة.


ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال إدانة نيمار، فقد يُعاقب بالسجن من 4 إلى 6 سنوات، بتهمة الاحتيال.


وتحقق السلطات الإسبانية في هذه القضية، منذ يناير/كانون ثان 2014، حيث وُجه اتهام بالتزوير أيضًا، إلى برشلونة ورئيسه.


وكان البارسا قد زعم، أنه دفع للبرازيلي 17.1 مليون يورو، لكي ينضم إليه.


لكن وصلت شكوى من أحد أعضاء النادي، تفيد بأن الصفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، في ظل غموض حول سعر نيمار الحقيقي




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