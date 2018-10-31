ضبط, مخدرات, قيمتها, 150, الف, شيكل, داخل, سيارة, بالقدس,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:" تحقيق الشرطة في هذه القضية، بدأ قبل عدة اسابيع عندما رصد افراد الشرطة اثناء نشاط مبادر به سيارة في شرقي أورشليم القدس التي رفض سائقها التوقف لاجراء تفتيش داخلها ولاذ بالفرار من المكان. فبعد مطاردته ترك السيارة وهرب راكضًا.افراد الشرطة الذين عثروا على السيارة فتشوا داخلها وضبطوا 800 جرام مخدرات خطرة مشتبه ككوكايين واكثر من كيلوغرام مخدرات خطرة من نوع نايس جاي ومريحوانا بقيمة نقدية تقارب اكثر من 150 الف شيكيل.هذا وجمع المحققون خلال التحقيق بينات مخبرية التي ادت الى ضبط والقاء القبض على مشتبه يبلغ من العمر 36 عام من شرقي اورشليم القدس، حيث تم تمديد توقيقه من وقت الى آخر حيث تبين من التحقيق ان المشتبه نوى ان يتاجر بالمخدرات الخطرة وان ينشرها لكل من طلب الحصول عليها بهدف نشرها في كافة ارجاء المدينة وخاصة في شرقي اورشليم القدس.هذا وتم تمديد توقيف المشتبه من وقت الى اخر بهدف ضمان سريان التحقيق.