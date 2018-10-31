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قريبا- جواز السفر الاردني للمقدسيين من المحكمة الشرعية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



استقبل القائم بأعمال قاضي القضاة د. واصف البكري، يوم الثلاثاء، القبة النحوية بالمسجد الاقصى المبارك.


جاء ذلك بحضور الشيخ يعقوب شبانه والشيخ فتحي منصور اعضاء محكمة الاستئناف الشرعية، ووفد من دائرة الاحوال المدنية والجوازات الاردني الذين حضروا الى القدس الشريف، لغايات اعداد الترتيبات اللازمة لاطلاق خدمة تجديد الجوازات عن طريق المحكمة الشرعية في القدس الشريف، بناء على المكرمة الملكية السامية بتخفيض رسوم الجوازات للمقدسيين ومعاملتهم معاملة الاردنيين في هذا المجال والتخفيف والتيسير على المقدسيين ورفع المعاناة عنهم بتقديم معاملات جوازات السفر بواسطة المحكمة الشرعية في القدس واستلام جوازتهم من المحكمة الشرعية من خلال خدمة تقدمها دائرة البريد الاردني بالتعاون مع شركة واصل للخدمات اللوجستية.


وحضر الوفد الاردني المكون من 8 اعضاء لوضع الآليات والترتيبات اللازمة بهذا الخصوص.


ورحب البكري بزيارة الوفد، معبرا عن تقديره للملك عبدالله الثاني بن الحسين على هذه المكرمة بالتخفيف عن المقدسيين من حيث تخفيض الرسوم والسماح لهم بتقديم معاملات جوازت السفر عن طريق المحكمة الشرعية لما في ذلك من اثر كبير في رفع المعاناة وتخفيف عن المواطن المقدسي بحيث لا يضطر للانتقال والسفر لغايات تجديد الجواز.


وقدم البكري نبذة عن طبيعة عمل المحكمة الشرعية في القدس الشريف والمهمام المناطة بها والدور التاريخي الهام لهذه المحكمة ومن ضمنها اسناد مهمة تقديم معاملات جوازات السفر للمقدسيين.


من جانبهم، قدم رئيس الوفد واعضاؤه شكرهم وتقديرهم على الاستقبال الحافل الذي وجدوه من قبل القائمين في دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية معربين عن استعدادهم لتسهيل كافة سبل الخدمة التي تقدم للمقدسيين ووضع جميع الامكانيات اللازمة لتسهيل هذه الخدمة واطلاقها في موعد قريب في غضون ايام قليلة قادمة، بحيث يكون الامر ميسرا ومأمونا وتراعى فيه جميع الشروط اللازمة القانونية والمهنية لاصدار جوازات السفر.


وتستمر زيارة الوفد لعدة ايام، لغايات استكمال وضع الترتيبات اللازمة مع موظفي المحكمة الشرعية وايضا مع شركة واصل التي ستقوم بعملية نقل الجوازات وتسليمها للبريد الاردني من خلال آلية معينة بحيث يقوم البريد بدوره بتسليم المعاملات الى دائرة الاحوال المدنية والجوازات في عمان وبعد تجديد الجوازات سيعود باستلامها وتسليمها من جديد لشركة واصل وتعاد الى المحكمة الشرعية لتسليمها للمواطنين حسب الاصول.


وتألف الوفد كلا من: احمد ملكاوي رئيسا للوفد مدير ادارة الشؤون القانونية، وعلي ادعيبس الشوابكة مدير مديرية الضفة الغربية، وغزة ومنذر الصوباني مدير مكتب احوال جوازات جبل الحسين ومحمد عطية الطلالاعة مدير ادارة التفتيش والرقابة الداخلية، ومالك الخصاونة مدير العلاقات العامة، وسالم الجبور مدير الجنسية، ولؤي البخيت مدير ادارة الحاسب الالي وعبد الرحمن النقيب رئيس وحدة شؤون القدس من دائرة قاضي القضاة.




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