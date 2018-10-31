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الإعلامية مي حلمي في أول ظهور بعد أزمة ليلة زفافها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو أن الفنان المصري محمد رشاد، نجم “أراب أيدول”، وخطيبته الإعلامية مي حلمي قد قررا تجاهل أزمة إلغاء زفافهما والتركيز على أعمالهما.



فقد نشرت مي حلمي صورة حديثة لها، في أول ظهور لها بعد إلغاء زفافها، ظهرت فيها وهي توقع عقد برنامجها الجديد.


مي علقت على الصورة، بقولها: “وجه الوقت الي اقولكم خبر حلو اتعاقدت علي برنامج جديد مختلف عن الكوره تماما لاول مره هتشوفوني في برنامج اجتماعي “ضحك وتمثيل وبيناقش مشاكلنا” وقضايا المرأه والرجاله كمان في قناه جديده وكبيره ومحترمه”.


وأضافت: “علي قد ما كنت خايفه علي قد ما من اول حلقه فرحت واتبسط بكل الناس الي موجوده في القناه وزمايلي وكل حاجه الحمدلله .. صورنا اول حلقات خلاص هيتعرض خلال الايام الي جايه .. ودي اول حاجه اتعلمتها اني اقول الحاجه بعد ما اعملها او الاوقع بعد ما خلصت تصوير.. اما اسم القناه هسيبكم تخمنو لحد مايتزاع البرومو اللهم لك الحمد مين هيقول مبروك ؟ “.


ومن جانبه قام رشاد أيضا بنشر صورة إعلانية لأغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان “احساسي”، وأعلن عن استعداده لطرحها قريب.


 وكان إلغاء زفاف محمد رشاد على خطيبته الإعلامية مي حلمي، قبل إقامته بساعات قليلة، قد تسبب في صدمة كبيرة لجمهورهما، وتكاثرت الأقاويل عن أسباب إلغاء الزفاف.


وكشف رشاد عن السبب الحقيقي لإلغاء الزفاف، حيث قال: “بالنسبة لي ولأهلي، ما حدث يوم الزفاف كان لا يمكن التغاضي عنه، وهناك أناس تدخلوا ونقلوا كلام بين العائلتين بشكل خاطئ فحدثت فتنة بينهما، ودوما الأهل يكون لهم آراء ظنا منهم أنها في صالح الطرفين، وما تردد أن قائمة المنقولات هي السبب، فهذا الأمر ليس حقيقي، فالأمور المادية ليست المشكلة بين اثنين متحابين، ولكن أسلوب الاتفاق لم يكن لطيفا وحدثت المشكلة”.


وأعلنت مي حلمي مؤخرًا انتهاء الخلافات بينها وبين محمد رشاد، وقالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «فرحة فستان بتاعت الراديو راجعة راجعة، وستخرج للإعلان عن التفاصيل كاملة برفقة محمد رشاد لكن بعد قضاء مزيد من الوقت رفقة بعضهما بعيدًا عن الأضواء».




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