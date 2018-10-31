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كتاب صادم يكشف أسرار الأمير تشارلز والراحلة ديانا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في مفاجأة غير منتظرة، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة البريطانية، رواية تكشف أسرار الأمير البريطاني تشارلز، وزوجته الراحلة الأميرة ديانا، مثيرة ضجة كبيرة بين الناس..



وعبّر ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، بعد مرور 21 عاما على رحيل زوجته الأميرة ديانا، وللمرة الأولى عن ندمه من الزواج منها، وإنه كان على وشك إلغاء زفافه الذي أقيم عام 1981، حتى أنه اعترف أنه كان يبكي في بعض الأحيان، لشعوره بالإحباط، حيث أدرك أنها زيجة محكوم عليها بالفشل، وذلك وفقا لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.


وروى اعترافاته الصادمة، في كتاب سيرة ذاتية جديد، سيتم طرحه بالمكتبات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تزامنا مع الاحتفال بعيد ميلاده الـ 70.


وقام بتأليف الكتاب الجديد، المراسل الملكي المخضرم، روبرت جوبسون، الذي رافق تشارلز لمدة 18 شهرا في جولات حول العالم، من أجل إعداده.


وقال جوبسون إن تشارلز أدرك بعد عدة لقاءات بينه وبين الأميرة ديانا، خلال فترة خطوبتهما، أن زواجهما غير مناسب، ويهدد بمصير مأساوي.


وتابع أنه كان يخبر أصدقاءه أن ديانا بدت عاجزة عن فهم ما يقوله، عندما كان يشرح لها روتينه اليومي، وهو ما جعله يدرك أنه كان يرتكب خطأ بزواجه منها.


ولم يلق تشارلز باللوم على والده أو والدته، الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في زواجه من ديانا، لكنه يلقي بكل اللوم على نفسه، مؤكدا أن الحزن مازال يطارده بشأن زواجها الفاشل منها حتى الآن.


وكان حفل زفاف الأميرة ديانا والأمير تشارلز المناسبة الأكثر مشاهدة في التاريخ التلفزيوني، إذ تابعه على الهواء 750 مليون حول العالم، واستمر زواجهما لمدة 16 عاما، وأثمر عن الأميرين وليام وهاري.


وتوفيت الأميرة ديانا، في أغسطس/آب 1997 بحادث سيارة في نفق باريسي، بصحبة صديقها رجل الأعمال المصري، عماد الفايد.




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