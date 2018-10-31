رونالدو, يتفوق, على, أساطير, يوفنتوس, في, 10, مباريات,

تفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، على أساطير النادي الإيطالي، برقم تهديفي مميز، رغم غيابه عن التسجيل في أول 3 مباريات بالكالتشيو.

وقالت صحيفة "ميرور" إن غياب رونالدو عن التسجيل في أول 3 مباريات أمام كييفو ولاتسيو وبارما، لم يمنعه من تسجيل رقم قياسي غائب عن الفريق منذ 60 عامًا.واستطاع البرتغالي أن يسجل 7 أهداف في المباريات السبع الأخيرة لليوفي في الكالتشيو.وذكرت الصحيفة البريطانية، أن آخر لاعب سجل 7 أهداف في أول 10 مباريات ليوفنتوس بالدوري، في أول مواسمه بالنادي، كان الويلزي جون تشارلز، في موسم 1957/1958.وتمكن تشارلز من أن ينهي الموسم بتسجيل 28 هدفا لصالح البيانكونيري.ولم تتمكن أسماء كبيرة انضمت ليوفنتوس في السابق، من الوصول لهذا الرقم، مثل كارلوس تيفيز وجونزالو هيجواين، وفيليبو إنزاجي ودافيد تريزيجيه وإبراهيموفيتش، وأسطورة النادي ديل ببيرو