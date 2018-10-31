لأول مرة في تاريخ الكنيست - لجنة التعليم ستبحث مجزرة كفر قاسم‎

حقق كل من نائب رئيس الكنيست عيساوي فريج(ميرتس) والنائبة عايدة توما رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية اليوم الاربعاء انجازا تاريخيا بالحصول على موافقة الكنيست بجميع اطيافها السياسية على بحث مجزرة كفر قاسم.

وكان كل من النائبين فريج وتوما قد قدما اقتراحي قانون حول المجزرة وقبل التصويت عليهما وافقا على تحويل اقتراح القانون للبحث في لجنة التعليم وهو ما نال موافقة الكنيست، احزاب اليمين واليسار على حد سواء.في كل عام وبهذا التوقيت وعلى مدار سنين عضويته في الكنيست منذ 2013 يقدم نائب رئيس الكنيست عضو الكنيست عيساوي فريج اقتراح قانون لتخليد ذكرى شهداء مجزرة كفر قاسم.ومما قاله النائب عيساوي فريج في كلمته التي القاها من على منصة الكنيست اليوم جاء:" الجنرال يسسخار شدمي، اعترف في مقابلة له قبل وفاته لصحيفة هآرتس وللمؤرخ ادم راز ان محاكمته كانت صورية وهدفها إزالة المسؤولية عن القيادة الأمنية والسياسية العليا، وبينهم رئيس الحكومة".وأضاف شيدمي أن الهدف من المحكمة استعراض مشهد كاذب حول تحقيق العدالة أمام المجتمع الدولي، وإزالة الموضوع عن الأجندة العامة.وشبه النائب فريج حساسية الكشف عن المجزرة بقضية اطفال اليمن وقال:" الضغوطات التي مورست في حينه، جعلت نتنياهو يقرر فتح ملفات الأطفال المفقودين من اليمن.نتنياهو صرح حول هذا الموضوع:" اطفال اليمن جرح عميق لا زال ينزف لدى العائلات التي تجهل ما حصل لهم. العائلات تبحث عن الحقيقة وتريد ان تعرف ما حدث واعتقد انه آن الأوان لمعرفة ذلك وتطبيق العدل والنظام".واضاف نتنياهو:" حتى هذه اللحظة لا افهم لماذا كل هذه السرية، سوف نبحث بذلك ونعالج الموضوع".نعم، وهذا ما اقوله لنتنياهو: كذلك عائلات الشهداء والمصابين في كفر قاسم لا تعرف لماذا اطلقوا عليهم الرصاص ولا تعرف لماذا حدث ما حدث"، مجزرة رهيبة تقشعر لها الأبدان.وأنا لا افهم لماذا كل هذه السرية والكتمان حول المجزرة التي كان هدفها ترحيل وتهجير سكان المثلث.وقبل ان ينهي النائب فريج كلمته، قال:" لكل دولة في العالم تاريخ ومجزرة كفر قاسم هي جزء من التاريخ الذي لن تستطيع حكومة نتنياهو او أية حكومة اخرى محوها من ذاكرتنا الجماعية والفردية.وانهى النائب فريج يقول:" الكشف عن الحقيقة ستوقف عمليات التشوية والتزييف التي يحاول البعض ان ينتهجها كما فعل وزير السياحة ليفين قبل عام".