بسبب المخالفات التي حدثت من قبل الشركات الثلاثة التي تولّت إنتاج وتوزيع ألبوم "نساي" للفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ لأنّها لم تحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنّية بالعرض العام، سواء بالنسخ أو الطباعة أو الدعاية والإعلان والبيع والتداول.

حررت الرقابة على المصنفات الفنّية ثلاثة محاضر ضد هذه الشركات ومنعت طرحه في الأسواق.ويأتي ذلك في ظلّ الأزمة التي تواجهها شيرين مع شركة النيل للإنتاج الإذاعي التي تمتلك شركة "نجوم ريكوردز" والتي طلبت من الرقابة ضرورة حماية حقوقها الملكية الفكرية بعد إخلال المطربة بالتعاقد مع الشركة وتهرّبها من سداد مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه، قيمة الأموال التي حصلت عليها من الشركة ومنحت الألبوم لشركة أخرى.وبسبب ذلك، عمدت الشركة إلى حذف ألبوم شيرين "أنا كتير" عبر "يوتيوب" والذي كان طُرح قبل أربعة سنوات.