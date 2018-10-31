تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 19:29:08 اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه |  2018-12-26 17:31:19 مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت |  2018-12-26 17:30:05 تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر |  2018-12-26 17:23:30 اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص |  2018-12-26 17:21:38 الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا |  2018-12-26 15:55:17 دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود |  2018-12-26 15:55:35 لاول مرة- مبارك ومرسي وجها لوجه امام المحكمة |  2018-12-26 15:08:28 روسيا: الدفاعات السورية اسقطت 14 صاروخاً اسرائيلياً |  2018-12-26 15:02:13 لقاء معايدة في شفاعمرو بالميلاد المجيد ورأس السنة |  2018-12-26 14:21:24 السكرتيرة العام لنقابة المعلمين : لن نسمح بإقامة امتحانات النجاعة الميتساف في المدارس" |  2018-12-26 14:11:21 مبارك يطلب موافقة السيسي في شهادته ضد مرسي! |  2018-12-26 13:51:57 السجن 6 سنوات لمواطن من طرعان عمل مدير حسابات لمجلس جسر الزرقاء وادين بسرقة 3.3 مليون شيكل |  2018-12-26 13:55:39 تحذير للرجال من القاتل الصامت..تقرير يكشف تصاعد ضحايا الكحول |  2018-12-26 13:41:07 الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع |  2018-12-26 13:26:27 جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

منع ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد "نساي"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بسبب المخالفات التي حدثت من قبل الشركات الثلاثة التي تولّت إنتاج وتوزيع ألبوم "نساي" للفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ لأنّها لم تحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنّية بالعرض العام، سواء بالنسخ أو الطباعة أو الدعاية والإعلان والبيع والتداول.



حررت الرقابة على المصنفات الفنّية ثلاثة محاضر ضد هذه الشركات ومنعت طرحه في الأسواق.


ويأتي ذلك في ظلّ الأزمة التي تواجهها شيرين مع شركة النيل للإنتاج الإذاعي التي تمتلك شركة "نجوم ريكوردز" والتي طلبت من الرقابة ضرورة حماية حقوقها الملكية الفكرية بعد إخلال المطربة بالتعاقد مع الشركة وتهرّبها من سداد مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه، قيمة الأموال التي حصلت عليها من الشركة ومنحت الألبوم لشركة أخرى.


وبسبب ذلك، عمدت الشركة إلى حذف ألبوم شيرين "أنا كتير" عبر "يوتيوب" والذي كان طُرح قبل أربعة سنوات.




كلمات متعلقة

منع, ألبوم, شيرين, عبد, الوهاب, الجديد, "نساي",

تابعونــا

درة تفجر مفاجأة عن فساتينها ومجوهراتها باهظة الثمن درة تفجر مفاجأة عن فساتينها ومجوهراتها باهظة الثمن 2018-12-26 | 15:55:53

دائما ما تخطف الفنانة التونسية درة الأنظار بإطلالاتها الأنيقة، التي تصبح حديث...

مايا دياب مع ابنتها وشجرة الميلاد! مايا دياب مع ابنتها وشجرة الميلاد! 2018-12-26 | 15:00:44

احتفلت الفنانة اللبنانية مايا دياب، بأعياد الميلاد المجيدة مع ابنتها “كاى” داخل...

الفنانة المصرية بشرى تشن أعنف هجوم على محمد رمضان الفنانة المصرية بشرى تشن أعنف هجوم على محمد رمضان 2018-12-26 | 13:55:40

شنت الفنانة المصرية بشرى هجوماً كبيراً على الممثل المصري ​محمد رمضان​ من خلال...

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصورة عائلية نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصورة عائلية 2018-12-26 | 12:50:27

احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد زوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم،...

زوجة عاصي الحلاني ترقص بعفوية مع عاملات منزلها بعيد الميلاد زوجة عاصي الحلاني ترقص بعفوية مع عاملات منزلها بعيد الميلاد 2018-12-26 | 11:45:31

لاقى فيديو نشرته زوجة الفنان ​عاصي الحلاني​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع...

“روحي امسكيلك شي عكاز”.. “لطشة” هيفا وهبي لمن ؟ “روحي امسكيلك شي عكاز”.. “لطشة” هيفا وهبي لمن ؟ 2018-12-26 | 10:40:16

شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ في الآونة الأخيرة متابعيها رسالة جديدة جاءت...

الظهور الاول لوجه ابنة رامي عياش.. فهل تشبهه؟ الظهور الاول لوجه ابنة رامي عياش.. فهل تشبهه؟ 2018-12-26 | 09:31:53

في عيد الميلاد المجيد أطلت إيانا إبنة الفنان ​رامي عياش​ ومصممة الأزياء ​داليدا...

عمرو دياب و"مارشميلو" يحققان رقما قياسيا! عمرو دياب و"مارشميلو" يحققان رقما قياسيا! 2018-12-25 | 07:44:44

أعلنت إدارة تطبيق "أنغامي" أن الأغنية الثنائية لعمرو دياب و"مارشميلو" التي حملت...

رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بالكشف عن ساقيها رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بالكشف عن ساقيها 2018-12-24 | 20:23:47

خضعت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ إلى جلسة تصوير خاصة لمناسبة عيد...

لن تتخيلوا كم بلغ ثمن “جامبسوت” هيفا وهبي الأخير! لن تتخيلوا كم بلغ ثمن “جامبسوت” هيفا وهبي الأخير! 2018-12-24 | 14:00:00

خلال إحيائها لواحدة من أهم سهرات عيد الميلاد في مصر من حيث أغانيها الاستعراضية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وجدان جريمة قتل الطالبة كسرى سميع مظاهرة مشاركة واسعة قرية مصرع عامل ورشة في مدينة بات يام اصابة خلال شرطة اسعاف جلجولية ثائر ابو سنينهسائق من كفر مصر شاحنة انقلاب محملة ابقار اسعاف شارع 90 يافة الناصرة فرع بنك مركنتيل اطلاق النار اصابة طفيفة 13 اصابة رضيعة اصابات خطيرة سيارة حافلة مفرق شوكت حورة الجنوب النقب حادث طرق مروع احتراق خزان وقود سولار كفر ياسيف سيارات 5 اطفاء انقاذ اخماد اطلاق نار اعتقالات اصابات شجار بين جيران مدينة شفاعمرو شرطة اسعاف كفر ياسيف صاحب كراج ابتزاز تبييض اموال مصادرة 15 ملبون شيكل اعتداء على لاعبي شبيبة ابناء الطيبة كفار يونا مباراة جمهور الموت للعربكفر قاسم محمد مهدي رابي مصرع متأـصرا بجراحه حادث طرق ذاتي اتحاد ابناء سخنين بيتار القدس بدون جمهور الفريق الضيف حتى نهاية الموسم الاتحاد العام لكرة القدم البلاد نصب كاشف معادن الشرطة مداخل البلدة القديمة القدس مدرسة ابن رشد الثانوية طمرة تحتفل تخريج الفوج الثالث اجواء احتفالية طلاب مدينة طمرة صالح حصارمة مدرب أشبال شبيبة ب اسرائيل البعنة تعيين الاتحاد العام كرة القدم مجلس محلي كفر مندا ندوة قضايا سكتم خارطة هيكلية حول تنظيم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com