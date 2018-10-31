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7 خرافات شائعة عن الإصابة بالسرطان.. لا تصدقها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتلقى الإنسان في حياته كما هائلا من المعلومات الصحية التي تحذره من بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان، لكن هذه النصائح لا تستند إلى أي أساس علمي في كثير من الأحيان.



ومن بين الخرافات الشائعة تلك المتعلقة بمرض السرطان ومن أبرزها أن جهاز التسخين "المايكرويف" يسبب المرض المخيف بسبب الأشعة، فيما يوضح الباحث بمعهد NSW  للسرطان، دافيد كارو، أن هذا غير صحيح.


ويضيف البروفيسور كارو أن الإنسان الذي يستخدم المايكرويف على النحو الصحيح فيقوم بإدخال الأواني المسموح بها ويراعي نوع الأغذية لا يعرض نفسه لأي خطر.


وأوضح أن الأشعة التي تصدر عن المايكرويف أقل بكثير من الحد الذي يستطيع إلحاق الضرر بالصحة، وأشار إلى أن الجهاز لا يستطيع إحداث تغيير في جزيئات الطعام.


وفي خرافة ثانية، يروج البعض أن حمالة الصدر تزيد عرضة المرأة للإصابة بسرطان الثدي، وهذا الأمر غير مثبت علميا، حسب البروفيسور كارو، لأنه مجرد ملاحظة صدرت في كتاب منشور خلال تسعينيات القرن الماضي.


ويروج البعض فكرة مغلوطة عن مزيل العرق فيُقال إنه يسبب السرطان بسبب تسرب مواد كيماوية إلى الجسم عن طريق المسام، لكن هذا مجرد كلام بلا أسانيد، فالباحث يقول إن هذه المنتجات تضم بالفعل أملاح الألمنيوم لكنها تعمل على وقف غدد العرق دون التأثير على العقد اللمفاوية.


في غضون ذلك، كشفت دراسة دنماركية جرت على مدى 18 سنة شملت عينة من 350 ألف شخص أنه لا وجود لصلة مباشرة بين استخدام الهاتف المحمول والإصابة بمرض السرطان.


وبخلاف ما هو معتقد، لا تسبب مادة الفلوريد التي تضاف إلى الماء أمراض السرطان لدى الإنسان، وهذا ينطبق أيضا على عدد من المشروبات والمحليات الصناعية التي كثيرا ما تحاط بإشاعات مخيفة.


ويرى البروفيسور كارو أن استهلاك هذه المنتجات على نحو عقلاني، ودون إفراط، لا ينذر الإنسان بأي مرض خطير مثل السرطان، بحسب موقع "بادي آند ساول".




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