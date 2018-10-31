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بلوط رئيسا لبلدية نتسيرت عبليت و 3 مقاعد للقائمة المشتركة



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أكد شكري عواوده رئيس القائمة المشتركة في نتسيرت عيليت , حصول القائمة على 4450 صوتا أي بزيادة 1200 صوت عن الدورة السابقة  .



واشارت عواوده الى حصول القائمة المشتركة على 3 مقاعد فقط بسبب وجود 830 صوتا للجنود .

وفاز رونين بلوط برئاسة بلدية نتسيرت عيليت .




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