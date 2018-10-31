النرويجي, غير, بيدرسون, مبعوثاً, دولياً, جديداً, إلى, سوريا,

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أنه ينوي تعيين الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون خلفاً للمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل.

ونقلت رويترز عن مصادر دبلوماسية إن بيدرسون، وهو حاليا سفير النرويج لدى الصين، حصل على موافقة غير رسمية من الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.وقال غوتيريس "عند اتخاذ هذا القرار، قمت بالتشاور على نطاق واسع، بما في ذلك مع حكومة الجمهورية العربية السورية. السيد بيدرسن سيدعم الأطراف السورية، من خلال تسهيل التوصل إلى حل سياسي شامل ويعتد به، ويلبي التطلعات الديمقراطية للشعب السوري". حسب ما نقلت رويترز.وسيحل بيدرسون محل دي ميستورا الذي سيتنحى عن منصبه لأسباب عائلية في نهاية نوفمبر الجاري.