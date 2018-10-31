تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 11:25:27 طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله |  2018-12-19 11:21:13 قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد |  2018-12-19 11:30:38 المطران عطا الله حنا معزيا بوفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في لبنان : نتمنى الا تتكرر هذه المآسي الإنسانية |  2018-12-19 11:09:47 السّلام سخنين تستضيف طلّاب لّقب ثّاني من كليّة سمينار هكبوتسيم |  2018-12-19 10:38:49 ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض |  2018-12-19 10:33:47 هدم جزء من بيت في ام الفحم بادعاء البناء غير المرخص |  2018-12-19 10:13:29 لافروف رافضا احتجاج إسرائيل على دعوة هنية: أنتم أنفسكم تتحدثون مع "حماس" |  2018-12-19 10:12:40 علماء : كرنب بروكسل يحمي من السرطان |  2018-12-19 10:08:59 ميسي يتسلّم الحذاء الذهبي.. ويهزم رونالدو |  2018-12-19 10:02:02 صور - انقلاب سيارة قرب نهاريا وتخليص امرأة علقت داخلها |  2018-12-19 09:44:06 استقالة رئيس وزراء بلجيكا |  2018-12-19 09:17:59 الاخصائيون الاجتماعيون يعودن الى العمل المنتظم |  2018-12-19 09:13:31 استمرار مشروع نربي للقيم تحت اشراف جمعية نساء من أجل المجتمع |  2018-12-19 08:40:10 وقف استيراد متبادل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية |  2018-12-19 08:33:05 ليفربول يحتفي باللغة العربية على طريقته ويتغزل في صلاح |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تفاصيل جديدة بشأن وفاة الشقيقتين السعوديتين روتانا وتالا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الإعلام الأمريكي النقاب عن أول تفاصيل قضية العثور على جثتي شقيقتين سعوديتين مربوطتين معًا وغارقتين في “نهر هدسون” بنيويورك، مشيرة إلى أن الشرطة ليست لديها إجابات شافية عن جميع ملابسات الحادث.



 وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن شخصًا كان يتجول في حديقة “ريفرسايد” بعد ظهر الأربعاء الماضي على ضفة النهر إذ لاحظ شيئًا بارزًا على الضفة واستدعى الشرطة في الحال.


وتحت أسفل رصيف صغير بارز بالحديقة الكائنة في شارع 68، كانت ترقد جثتا شابتين مربوطتين ببعضهما بشريط لاصق من منطقتي الخصر والكاحلين.


وقالت الشرطة إن الجثتين لم تظلا في الماء لفترة طويلة، وكانتا مرتديتين سروالي جينز أسود متماثلين وسترتين سوداوين مع فراء، فيما لم يكن جسداهما يحملان علامات واضحة لتعرضهما لصدمة نتيجة الارتطام.


واجهت الشرطة في البداية مشكلة في التعرف على الفتاتين، وبعد يوم من العثور عليهما ظهرت بعض العلامات التي تؤكد أوجه تشابه مدهشة بينهما حيث نفس الشعر المجعد الداكن، ونفس القوام، ونفس لون الجلد.


وفي يوم الجمعة، علم المحققون أن الشقيقتين من المملكة العربية السعودية وتعيشان في “فيرفاكس” بولاية فرجينيا.


روتانا فارع 22 سنة، وتالا فارع 16 سنة، كان لديهما تاريخ من الاختفاء، وطلبتا مؤخرًا اللجوء إلى الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته الشرطة.


لكن بعيدًا عن ذلك، ظلت ظروف وفاتهما غامضة، إذ كافح المحققون لتجميع كيف وصلت شابتان من مدينة تبعد أكثر من 250 ميلًا بطول ضفة نهر هدسون في مانهاتن.


وتحقق الشرطة في احتمال اتفاق الشقيقتين على الانتحار، وربط نفسيهما معًا ثم القفز في النهر، لكن المحققين لم يستبعدوا أن يكون الحادث جريمة قتل، وبينما لم يحدد مكتب الفحص الطبي سبب الوفاة بعد، لم يدعِ أحد معرفته بالجثث.




كلمات متعلقة

تفاصيل, جديدة, بشأن, وفاة, الشقيقتين, السعوديتين, روتانا, وتالا,

تابعونــا

هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية 2018-12-19 | 11:36:11

احتفلت الفنانة إليسا باليوم العالمي للغة العربية، بكتابة تغريدة باللغة العربية،...

نادين نسيب نجيم محتارة ومنى زكي تحل لها الموضوع ‎- فيديو نادين نسيب نجيم محتارة ومنى زكي تحل لها الموضوع ‎- فيديو 2018-12-19 | 10:16:29

شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ متابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي...

راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير بألوان الكريسماس راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير بألوان الكريسماس 2018-12-19 | 08:36:25

خضعت الفنانة المصرية راندا البحيري لجلسة تصوير جديدة احتفالا بعيد الميلاد مع...

الجسمي يزور البابا فرانسيس ويشارك في حفل الفاتيكان كأول فنان عربي مسلم يتغنى بالتسامح الجسمي يزور البابا فرانسيس ويشارك في حفل الفاتيكان كأول فنان عربي مسلم يتغنى بالتسامح 2018-12-18 | 23:55:29

بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 عام التسامح، حمل الفنان...

نانسي عجرم تحرج فتاة أرادت التقاط صورة معها في بيروت نانسي عجرم تحرج فتاة أرادت التقاط صورة معها في بيروت 2018-12-18 | 19:21:56

أظهر مقطع فيديو انتشر على إنستغرام، رفض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي كانت...

درة التونسية في جلسة تصوير جديدة بالروب.. صور درة التونسية في جلسة تصوير جديدة بالروب.. صور 2018-12-18 | 15:00:18

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بمجموعة صور من جلسة تصوير حديثة لها، ظهرت فيها...

كيفانج تاتليتوج يقضي أجازة رأس السنة مع زوجته خارج تركيا كيفانج تاتليتوج يقضي أجازة رأس السنة مع زوجته خارج تركيا 2018-12-18 | 12:40:12

استغل النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» أجازة رأس السنة، وقرر تعويض...

مدير أعمال هيفا وهبي يعترف بحبه لها.. شاهدوا كيف غازلها! مدير أعمال هيفا وهبي يعترف بحبه لها.. شاهدوا كيف غازلها! 2018-12-18 | 10:41:10

إعترف الموسيقي ومدير أعمال الفنانة هيفا وهبي محمد وزيري بحبه لها، حيث غازلها في...

ابنة هيفاء وهبي ترد على المشككين في نسبها بالأوراق الرسمية ابنة هيفاء وهبي ترد على المشككين في نسبها بالأوراق الرسمية 2018-12-18 | 08:54:39

ردت زينب ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على المشككين في هويتها، وكونها نجلة...

كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة 2018-12-17 | 14:30:56

احتفلت الفنانة السورية كندة حنا بعيد ميلادها الـ34 في أجواء عائلية دافئة بمنزلها،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نعمت الناصرة مدرسة احتفال تخريج الفوج ال 21 مدينة طلابها احتفال تخرجمواجهات اغلاق شارع بوبس السادس الرئيسي الناصرةمدرسة ابراهيم نمر حسين شفاعمرو تحتفل تخريج طلابها تخرج مدينة ضبط اسلحة ذخيرة تحرير مخالفات اعتقال العشرات فلسطينيين دون تصاريح قانونية رهط الشرطة حملة دار نافع العبيد اللد أمنة حرقا في كرم زيتون في المركز اللد اعتقال طليقهاحادث طرق دراجة نارية سيارة خصوصية شارع كفر كنا رئيسي اصابة شاب نطح مسن حكم مخفف الشمال المحامي مراد مفرع عامل الناصرة سقط تخليص حفرة 22 مترا تقريبا محطة توليد كهرباء الخضيرة 40 الف بيضة فاسدة طمرة اعتقال اب وابنه مخزن تهريب مدينة شرطة ترشيحا استقبال القدس دخول السيد المسيح احد الشعانين قداس مسيرة حادث دهس امرأة ام الفحم مدخل الشرطة مستشفى مدينة القاء حذاء مشتبه ام الفحم مشجع حارس مرمى فريق بيتار القدس الدوحة اتحاد ابناء سخنين طرعان مظاهرة اعتقال شابين وقفة المسجد الاقصى القدس تضامن شجار اعضاء بلدية باقة الغربية خلال جلسة عاصفة حالة توتر بيوت مهددة بالهدم مجهول يقتحم كنيسة اللاتين البشارة الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com