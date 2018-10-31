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شجار تحوّل إلى معركة بالسواطير بين طلاب في جنوب أفريقيا.
2018-10-31 10:58:05
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شجار تحوّل إلى معركة بالسواطير بين طلاب في جنوب أفريقيا.
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