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شجار تحوّل إلى معركة بالسواطير بين طلاب في جنوب أفريقيا.



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شجار تحوّل إلى معركة بالسواطير بين طلاب في جنوب أفريقيا.




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