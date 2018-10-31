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ماتويدي: رونالدو يقوم بأشياء لا يفعلها الآخرون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثنى الفرنسي بليز ماتويدي، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، على قدرات زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وقال ماتويدي، في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب "بكل بساطة، كريستيانو رونالدو يقوم بأشياء لا يفعلها الآخرون".


وتابع ماتويدي "لاعبو يوفنتوس الإيطالي يشعرون بالقوة المطلوبة، بعد قدوم الدون البرتغالي، إنه قائد عظيم".


وأضاف "لقد أذهلني، إنه رائع، بعد رحلتنا إلى مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، شعرنا بالإرهاق الشديد، لكني رأيته في اليوم التالي للمباراة، وأخبرني أنه بحاجة إلى الاستمرار في العمل، في عمر الـ 33 عامًا، إنه مثال مبهر لكل لاعب".


وانضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف السيدة العجوز، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني.


ويتصدر نادي يوفنتوس، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بعد مرور 10 جولات، كما يتصدر ترتيب مجموعته الأوروبية بالعلامة الكاملة (9 نقاط)




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