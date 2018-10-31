الجلبوع, :, انتخاب, عوفد, نور, رئيسًا, للمجلس, بـ57%, من, الأصوات‎,

فاز رئيس المجلس الاقليمي الجلبوع، عوفبد نور، بولاية ثانية بعد انتخابه يوم أمس وحصوله على 57% من الأصوات.وقد صوّت لعوفيد نور 8335 صوت فيما حصل موطي كوهين على 43% من الأصوات (6398 صوت)، وقد وصلت نسبة التصويت إلى 71.95%، ولا تشمل هذه النسبة أصوات الجنود، لكن التوقعات تشير أن هذه الأصوات ستصب في صالح عوفيد نور أيضًا، رغم أنها غير مؤثرة كثيرًا على النتيجة.وفي تصريح له قال عوفيد نور: هذا انتصار لروح وفكر القيادة التي من نوع آخر بالجلبوع، طريق مستقيم يتعامل بمساواة مع كل سكان الجلبوع، شكرا لكم سكان الجلبوع الذين آمنوا بطريقنا، الطريق التي لا تقسم المواطنين كسكان كيبوتسات وموشافيم وقرى عربية، الطريق التي تتعامل مع الجلبوع كاملًا كبلد واحد.ويذكر أن نائب عوفيد نور، خلال الفترة الماضية، كان هشام زعبي من الطيبة الزعبية، ومن المتوقع أن يكمل في منصبه كنائب لرئيس المجلس بعد هذا الفوز.بدوره، المنافس موطي كوهين صرّح: أبارك لعوفيد نور هذا الفوز، عملنا بكل طاقتنا، ولكن هذا لم يكن كافيًا لتحقيق الفوز، اتقبل النتيجة برأس مرفوع وبفخر على الطريق الذي سرناه معًا.