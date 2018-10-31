تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-31 06:26:31 فرنسا.. نشر 147 ألف عسكري خلال احتفالات رأس السنة |  2018-12-31 06:23:48 اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة |  2018-12-31 06:22:29 "قمر دموي مع خسوف كلي".. 2019 يبدأ بحدث فلكي نادر |  2018-12-30 22:51:55 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية |  2018-12-30 22:43:10 سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل |  2018-12-30 22:41:39 اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة |  2018-12-30 20:33:39 حادث طرق ضرب وهرب في مفترق الياكيم |  2018-12-30 20:28:22 اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة |  2018-12-30 19:29:20 اهالي ام الفحم والمنطقة يستقبلون الشيخ رائد صلاح بعد نقله للحبس المنزلي |  2018-12-30 18:56:17 آلام الظهر المزمنة تقتل النساء أكثر من الرجال |  2018-12-30 18:55:00 إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش |  2018-12-30 18:48:39 استطلاع: 62% من السائقين يستقبلون مكالماتهم اثناء القيادة |  2018-12-30 18:46:11 طبيب من ام الفحم يكتب وصفة طبية لمريض بالسفر ومفاجئة زوجته |  2018-12-30 15:17:20 اعتقال شابين من القدس ورام الله بشبهة سرقة سيارة وكلب من الرملة |  2018-12-30 14:57:28 إنطلاقة متألقة لفعاليات مخيم الشتاء بالجماهيري ام الفحم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الجلبوع : انتخاب عوفد نور رئيسًا للمجلس بـ57% من الأصوات‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





فاز رئيس المجلس الاقليمي الجلبوع، عوفبد نور، بولاية ثانية بعد انتخابه يوم أمس وحصوله على 57% من الأصوات.



وقد صوّت لعوفيد نور 8335 صوت فيما حصل موطي كوهين على 43% من الأصوات (6398 صوت)، وقد وصلت نسبة التصويت إلى 71.95%، ولا تشمل هذه النسبة أصوات الجنود، لكن التوقعات تشير أن هذه الأصوات ستصب في صالح عوفيد نور أيضًا، رغم أنها غير مؤثرة كثيرًا على النتيجة.


وفي تصريح له قال عوفيد نور: هذا انتصار لروح وفكر القيادة التي من نوع آخر بالجلبوع، طريق مستقيم يتعامل بمساواة مع كل سكان الجلبوع، شكرا لكم سكان الجلبوع الذين آمنوا بطريقنا، الطريق التي لا تقسم المواطنين كسكان كيبوتسات وموشافيم وقرى عربية، الطريق التي تتعامل مع الجلبوع كاملًا كبلد واحد.ويذكر أن نائب عوفيد نور، خلال الفترة الماضية، كان هشام زعبي من الطيبة الزعبية، ومن المتوقع أن يكمل في منصبه كنائب لرئيس المجلس بعد هذا الفوز.


بدوره، المنافس موطي كوهين صرّح: أبارك لعوفيد نور هذا الفوز، عملنا بكل طاقتنا، ولكن هذا لم يكن كافيًا لتحقيق الفوز، اتقبل النتيجة برأس مرفوع وبفخر على الطريق الذي سرناه معًا.




كلمات متعلقة

الجلبوع, :, انتخاب, عوفد, نور, رئيسًا, للمجلس, بـ57%, من, الأصوات‎,

تابعونــا

اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة 2018-12-31 | 06:23:48

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى غائم...

اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية 2018-12-30 | 22:51:55

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة قبل قليل بلاغ...

سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل 2018-12-30 | 22:43:10

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن ملثمان وصلا مساء اليوم الاحد الى...

اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة 2018-12-30 | 22:41:39

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شجار بين مجموعة شبان وقع مساء...

حادث طرق ضرب وهرب في مفترق الياكيم حادث طرق ضرب وهرب في مفترق الياكيم 2018-12-30 | 20:33:39

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: محققون مختصو حوادث...

اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة 2018-12-30 | 20:28:22

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشارون ان شاب من مدينة الطيرة اصيب بعيارات...

اهالي ام الفحم والمنطقة يستقبلون الشيخ رائد صلاح بعد نقله للحبس المنزلي اهالي ام الفحم والمنطقة يستقبلون الشيخ رائد صلاح بعد نقله للحبس المنزلي 2018-12-30 | 19:29:20

استقبل اهالي مدينة ام الفحم والمنطقة مساء اليوم الاحد بمدخل المدينة فضيلة الشيخ...

طبيب من ام الفحم يكتب وصفة طبية لمريض بالسفر ومفاجئة زوجته طبيب من ام الفحم يكتب وصفة طبية لمريض بالسفر ومفاجئة زوجته 2018-12-30 | 18:46:11

بلفتة غير مسبوقة وواقعية حدثت يوم امس في مدينة ام الفحم ، قام الطبيب صلاح محاميد...

اعتقال شابين من القدس ورام الله بشبهة سرقة سيارة وكلب من الرملة اعتقال شابين من القدس ورام الله بشبهة سرقة سيارة وكلب من الرملة 2018-12-30 | 15:17:20

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان حرس الحدود:"خلال نشاط لرجال الشرطة في شارع 443 قرب...

إنطلاقة متألقة لفعاليات مخيم الشتاء بالجماهيري ام الفحم إنطلاقة متألقة لفعاليات مخيم الشتاء بالجماهيري ام الفحم 2018-12-30 | 14:57:28

إنطلقت اليوم الأحد أولى فعاليات مخيم الشتاء 2018 والذي ينظمه المركز الجماهيري –...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مظاهرة القدس الكنيست رؤساء مجالس سلطات محلية ميزانيات اقرار طلاب كفر مندا بطيخ حلاوة قبل شرائه جهاز معهد وايزمان فحص شراء صالح عبد غره الحليم مجد الكروم مظاهرة نصرة للقدس والاقصى قتيلتان حادث طرق مصرع كريات جت شارع 6 اغلاق الشارع الشمال مصرع 64 عربيا مواطنا حوادث الطرق شوارع البلاد منذ بداية العام 2016 بلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف البروفيسور مسيرة الاعياد ابتدائية د طرعان طلاب عائلة . دراوشة اطباء نجاح ثلاثي عقيقة احتفال أسيل ايهاب ابراهيم رضيعة طفلة مصرع دير حنا سقوطها ارتفاع فاجعة شرطة مستشفى وفاة تمديد اعتقل أب القدس مشتبه بمحاولة قتل ابنته طعن طعنا مقص فيرا بابون بيت لحم رئيسة بلدية شجرة الميلاد سلام الطبيب اياد خمايسي كفر كنا يشارك رمبام تنظير الجهاز الهضمي اطباء في قطاع غزةاقتحام مجهولون مدرسة الشروق مدينة طمرة سرقة ممتلكات كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com