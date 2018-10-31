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في مصر.. توقيف فتاة بتهمة التحرش بـ”قرد”!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ألقت قوات أمن المصرية في الدقهلية، القبض على سيدة تحرشت بقرد وقامت بملامسة أجزاء حساسة من جسده، خلال فيديو منتشر على الإنترنت، وفق ما اشارت صحيفة “اليوم السابع”.


وفي السياق بحسب الصحيفة المصرية فقد تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود معلومات لضباط قسم حماية الآداب العامة بالمديرية، تفيد عن انتشار أحد الفيديوهات بين أوساط الشباب وطلاب المدارس والجامعات لإحدى السيدات “أثناء قيامها بملامسة أجزاء حساسة لإحدى الحيوانات “قرد” بأحد المحلات العامة، بقصد إثارة الغرائز الجنسية، وتحريضهم على الفسق.”


وقد تم تحديد السيدة، وتبين انها تدعى “نسم.ا”، 25 سنة، ومقيمة دائرة مركز أجا، وتم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بما نسب إليها.




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