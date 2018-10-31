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إضراب عام في الجولان رفضاً لانتخابات السلطات المحلية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 أعلنت الفعاليات الشعبية في الجولان السوري المحتل تنفيذ إضراب عام اليوم الأربعاء ، مؤكدين تمسكهم بالهوية العربية السورية.



وشهدت بلدة مجدل شمس في الجولان أمس الثلاثاء وأول أمس الإثنين تظاهرات حاشدة قبيل فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية المحلية .


وطوّق أهالي مجدل شمس الثانوية حيث وضعت صناديق الاقتراع، وقالوا "لن نسمح بأي قرار يحاول الاحتلال فرضه علينا".


وقمعت قوات من الرشطة والوحدات الخاصة أمس، المعتصمين حول مراكز الاقتراع، بإطلاق قنابل الغاز، مما أدى لإصابة عدد منهم، لكن أبناء الجولان المحتل أكدوا أنهم سيواصلون اعتصامهم واحتجاجاتهم حتى إلغاء كامل الانتخابات المحلية، حيث بلغت نسبة التصويت في مجدل شمس صفر بالمئة.




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