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قائمة النداء العربي اللداوية النهضة تحصل على 6 مقاعد



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أظهرت نتئائج انتخابات المجلس البلدي في مدينة اللد حصول قائمة النداء العربي اللداوية - النهضة على 6 مقاعد متساوية بذلك مع حزب الليكود الذي حصل هو الآخر على 6 مقاعد.


وقد تفوقت قائمة النداء العربي على البيت اليهودي الذي حصل على 3 مقاعد، وحزب يسرائيل بيتينو مقعدين، ورافي يش عتيد وشاس الذين حصلوا على مقعد لكل منهما.




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