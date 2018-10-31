قائمة, النداء, العربي, اللداوية, النهضة, تحصل, على, 6, مقاعد,

أظهرت نتئائج انتخابات المجلس البلدي في مدينة اللد حصول قائمة النداء العربي اللداوية - النهضة على 6 مقاعد متساوية بذلك مع حزب الليكود الذي حصل هو الآخر على 6 مقاعد.وقد تفوقت قائمة النداء العربي على البيت اليهودي الذي حصل على 3 مقاعد، وحزب يسرائيل بيتينو مقعدين، ورافي يش عتيد وشاس الذين حصلوا على مقعد لكل منهما.

تابعونــا

طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مواد خطيرة في مستشفى تل هشومير 2018-12-23 | 09:57:11 عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة رمات جان، صباح اليوم الاحد، على معالجة تسرّب مواد...

اختتام المؤتمر الرابع لدائرة تعميق المساواة في الهستدروت لتشغيل اصحاب الاعاقة في المجتمع العربي 2018-12-23 | 09:29:06 اختتم يوم أمس السبت في مدينة عكا المؤتمر الرابع لتشغيل ذوي الاعاقات في المجتمع...

غدا الاثنين:مسيرة عيد الميلاد التقليدية في الناصرة..اليكم المعلومات والتفاصيل 2018-12-23 | 09:12:17 انهت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد التقليدية استعداداتها الأخيرة لمسيرة الميلاد...

مصرع راهبة اثر استشاق الدخان اثر حريق قرب كنيسة في القدس 2018-12-23 | 08:30:54 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:"حريق شب...

مجلس كفر مندا المحلي يستنكر الاعتداءات على سيارات وممتلكات المواطنين 2018-12-22 | 22:12:58 جاء في بيان صادر عن المجلس المحلي كفرمندا:أقدمت مجموعة من خفافيش الليل بعد منتصف...

اصابة 16 شخصاً بانقلاب حافلة قرب مفرق الكابري 2018-12-22 | 22:10:04 اصيب مساء اليوم السبت 16 شخصاً بجراح طفيفة اثر انقلاب حافلة قرب مفرق الكابري في...

غاباي يعلن: سأكون رئيس الوزراء المقبل 2018-12-22 | 20:31:34 يعتقد رئيس حزب العمل آفي جاباي أنه سيكون رئيس وزراء اسرائيل المقبل على الرغم من...

اصابة خطيرة اثر حريق في مدينة طمرة 2018-12-22 | 20:28:21 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"اصابة شخص اثر استنشاق...

المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تزدان بزينة وشجرة الميلاد 2018-12-22 | 17:38:36 إزدانت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة بزينة وشجرة الميلاد إحتفالًا...