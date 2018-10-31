مصرع, 66, عربيا, بحوادث, طرق, من, بداية, السنة,

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تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالعثور عن خالد شحادات من الناصرة 52 عاماً بعد أن...
لقي الشاب أديب أكرم سليماني 25 عاماً من منشية زبدة مصرعه أثر حادث طرق مروع بين...
هدمت آليات وجرافات قرية العراقيب في النقب، للمرة الـ138، اليوم الخميس. وقالت...
قال المحامي باسل فلاح والذي ترافع عن الشاب محمد ابو زينب المتهم بقتل يارا أيوب...
اعلنت ادارة موقع جبل الشيخ اليوم الخميس ان المنتجع سيكون يوم غد مفتوح امام الزوار...
في حديث للصنارة نت مع احمد ابو زينب شقيق محمد من قرية الجش المتهم بقتل يارا ايوب...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال للمحكمة المركزية في الناصرة اليوم الخميس لائحة...
ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا منذ مطلع الأسبوع الحالي وبـ 47 سنتمترًا...
اصيب سائق سيارة اجرة بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار على مدخل بلدة كفرقرع اليوم...
عمم اتحاد جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاع في تزويد المياه...