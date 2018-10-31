أصدقاء, سعد, لمجرد, يدعمونه, رغم, تهم, الاغتصاب, الموجهة, إليه,

بعد شهرين من اعتقال الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، لا يزال البعض من أصدقائه يتذكرونه بين الحين والأخرى، بتعليقات داعمة له، خصوصا أنه يمرّ في أزمة نفسية قوية في هذه الفترة.

وعبّر بعض أصدقاء لمجرد منهم رشيد الإدريسي والفنانة حياة الإدريسي والمصممة ميمي لوبلان والإعلامية مريم سعيد، عن اشتياقهم له، من خلال تعليقات نشروها عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا بعدما كشفت بعض الوسائل الإعلامية الفرنسية أن وضع لمجرد الصحي تدهور بسبب الاتهامات الموجهة إليه.