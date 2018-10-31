سواريز, يتفوق, على, ميسي, ورونالدو, في, مباريات, الكلاسيكو,

تفوق الدولي الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة لكرة القدم، على زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم السابق لريال مدريد، في الليغا لإسبانية.

وأحرز لويس سواريز ثلاثة أهداف "هاتريك" في الكلاسيكو الأخير، يوم الأحد الماضي، ليقود الفريق الكتالوني إلى تحقيق فوز ساحق على غريمه التقليدي الملكي (5-1)، في غياب الثنائي ميسي المصاب بكسر في اليد، ورونالدو المنتقل إلى يوفنتوس.ورفع سواريز رصيده إلى 9 أهداف سجلها خلال 9 مباريات من سلسلة الكلاسيكو ضمن الليغا، بين الغريمين التقليديين، وذلك منذ قدومه إلى الليغا الإسبانية، في الموسم (2014-2015)، مقابل 5 أهداف لكل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، سجلاهما منذ ذلك الوقت.كما أصبح سواريز أول لاعب يحرز ثلاثية "هاتريك" منذ عام 2014، وأسرع من يصل إلى تسعة أهداف في تاريخ الكلاسيكو بين الغريمين التقليدين، أحرزها خلال 9 مباريات، بينما احتاج ميسي إلى 13 مباراة، لتسجيل 9 أهدافه، في حين وصل رونالدو إلى هذا العدد من الأهداف بعد 18 مباراة.