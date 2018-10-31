تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-30 20:33:39 بلاغ أولي: حادث طرق ضرب وهرب في مفترق الياكيم |  2018-12-30 20:28:22 اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة |  2018-12-30 19:29:20 اهالي ام الفحم والمنطقة يستقبلون الشيخ رائد صلاح بعد نقله للحبس المنزلي |  2018-12-30 18:56:17 آلام الظهر المزمنة تقتل النساء أكثر من الرجال |  2018-12-30 18:55:00 إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش |  2018-12-30 18:48:39 استطلاع: 62% من السائقين يستقبلون مكالماتهم اثناء القيادة |  2018-12-30 18:46:11 طبيب من ام الفحم يكتب وصفة طبية لمريض بالسفر ومفاجئة زوجته |  2018-12-30 15:17:20 اعتقال شابين من القدس ورام الله بشبهة سرقة سيارة وكلب من الرملة |  2018-12-30 14:57:28 إنطلاقة متألقة لفعاليات مخيم الشتاء بالجماهيري ام الفحم |  2018-12-30 14:54:51 اعتقال شخصين بقضية إرهاب يهودي "خطيرة" |  2018-12-30 13:37:20 تكريم الناشط الاجتماعي نايف جميل شرقية من جت المثلث بمشاركة رئيس المجلس المحلي |  2018-12-30 13:15:16 من أوقع صدام حسين ومن أول "زعيم" زاره في السجن؟ |  2018-12-30 13:12:24 بالفيديو:اضرام النار في سيارة مواطن من المقيبلة |  2018-12-30 13:03:07 رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" |  2018-12-30 12:52:43 طبيب اغتصب مريضاته على مدى أعوام! |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيتامين "يحارب" الأمراض لم يسمع عنه أحد!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يحتاج الإنسان إلى سلسلة من الفيتامينات الأساسية للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية والنفسية، ولتعزيز مناعة الجسم بشكل عام.



وتوجد العديد من الفيتامينات المعروفة بالنسبة للجميع (تقريبا)، ولكن يمكن أن يفاجأ معظمنا بوجود ما يسمى فيتامين P. ولا يوجد ما يدعو للحيرة، فقد تم اقتباس هذا المصطلح لأول مرة في الثلاثينيات من القرن العشرين، لوصف مجموعة من المركبات التي توفر الصبغة للنباتات، ويعتقد أن لها فوائد صحية. وتُعرف هذه المركبات الآن بـ الفلافونيد.


واليوم، حدد العلماء ما بين 4 و6 آلاف نوع مختلف، نعرف الآن أنها مسؤولة عن العديد من نكهات ورائحة الفواكه والخضروات، وكذلك دورها الرئيسي في حمايتها من الفطريات والآفات والبكتيريا.


وتساعد هذه المواد المغذية في الحفاظ على صحة العظام والأسنان، وإنتاج الكولاجين البروتيني الذي يوفر البنية للأوعية الدموية والعضلات والجلد.


كما يُقال إنها تساعد الجسم على التعامل مع بعض الدوافع الرئيسية للمرض، بما في ذلك الالتهاب والأكسدة، وهي عملية طبيعية يمكن من خلالها أن تتعرض خلايا الجسم "للشيخوخة"، كما يمكن أن تتلف أو تشوه. وهذا يعني أنه يمكن لهذه المركبات المساعدة في الحماية من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب.


ووجدت الدراسة المنشورة في مجلة "Nutrition"، أن الأشخاص الذين تناولوا طعاما غنيا بالفاكهة والعصائر، وهي المصدر الرئيسي لفئة الفلافونيد المعروفة باسم "الفلافونونات"، كانت لديهم مخاطر أقل بنسبة 31% للإصابة بالسكتة الدماغية، مقارنة بمن تناولوا القليل من الفاكهة.


وأظهرت دراسة الصحة التي أجرت تحقيقات في النظام الغذائي وعادات نمط الحياة لدى 70 ألف امرأة، نتائج مماثلة تتعلق بقلة مخاطر حدوث السكتة الإقفارية، التي تحدث بسبب ضيق الأوعية الدموية في الدماغ، بنسبة 19% لدى النساء اللواتي يستهلكن أعلى كميات من الفلافونيد.


وترتبط مركبات الفلافونيد بانخفاض ضغط الدم، وأيضا خفض مستويات الكوليسترول. ويعتقد أن لها تأثيرا وقائيا على جدران الأوعية الدموية، ما يحسن من مرونتها.


وعلى الرغم من أن الآلية الدقيقة غير معروفة، إلا أن إحدى النظريات تقول إن الفلافونيد تزيد بشكل غير مباشر من مستويات أكسيد النتريك، المادة الكيميائية التي توسع الشرايين.



وتجدر الإشارة إلى أن الشاي يحتوي على نوع معين من الفلافانول (الكاتيكين)، وهي مركبات تتبع لفئة من الفلافونيد. ويمكن أن يكون الفلافانول الموجود في الكاكاو، مفيدا أيضا للوظيفة الإدراكية.


ووجدت دراسة تايوانية أن الأشخاص الذين يتناولون كوبين من الشاي الأسود أو الأخضر يوميا لمدة عام على الأقل، عانوا من قلة صلابة الشرايين مقارنة مع أولئك الذي شربوا كمية أقل من الشاي.


ويمكن للشرايين الأكثر مرونة أن تستجيب بشكل أفضل للضغوط الجسدية والعاطفية اليومية، التي تتطلب من الشرايين ضخ المزيد من الدم بشكل مؤقت. وفي حال كانت الشرايين قاسية وغير مرنة، يمكن أن يرتفع ضغط الدم ويضر الشرايين، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو حتى الخرف.


وتشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالفلافانول، التوت والكرز والنبيذ الأحمر والتفاح والفاصولياء والفول السوداني.


وتعد خضروات البروكلي والهليون والأوراق الخضراء، والأهم من ذلك البصل، مصدرا لنوع من الفلافونيد يسمى "quercetin"، والذي تبين أن له تأثيرات مضادة للالتهاب والحساسية.




كلمات متعلقة

فيتامين, "يحارب", الأمراض, لم, يسمع, عنه, أحد!,

تابعونــا

آلام الظهر المزمنة تقتل النساء أكثر من الرجال آلام الظهر المزمنة تقتل النساء أكثر من الرجال 2018-12-30 | 18:56:17

كشفت دراسة أميركية حديثة استمرت لأربعة عشر عاماً أجراها معهد بوسطن، أن آلام الظهر...

6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 2018-12-30 | 11:18:09

ربما تبدأ يومك بكل حماسة حين تتحضر للذهاب إلى صالة التمارين الرياضية، حيث تمارس...

ما ضرر النوم والعيون مفتوحة؟ ما ضرر النوم والعيون مفتوحة؟ 2018-12-30 | 08:18:32

من الغريب أن ينام بعض الناس بعيون مفتوحة أو نصف مفتوحة، وهذا أمر شاذ ويؤثر سلبا في...

احذر من أدوية المعدة.. تعالج الحُرقة لكنها تسبب السرطان احذر من أدوية المعدة.. تعالج الحُرقة لكنها تسبب السرطان 2018-12-29 | 23:57:37

يندفع أغلبُ الناس إلى تناول الأدوية المهدئة للحُرقة في المعدة، وهي أدوية تنتشر...

بشرى سارة.. الرياضة تخفض ضغط الدم كالدواء بشرى سارة.. الرياضة تخفض ضغط الدم كالدواء 2018-12-29 | 07:44:47

أفادت دراسة بأن ممارسة التمارين الرياضية قد تخفض ضغط الدم بقدر ما يفعل...

الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط..ما هو؟ الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط..ما هو؟ 2018-12-28 | 14:47:34

عرفت الموسيقى على مر العصور كوسيلة للمساعدة على الاسترخاء وتفريغ شحنات التوتر،...

ما هي المضاعفات التي تسببها الإنفلونزا؟ ما هي المضاعفات التي تسببها الإنفلونزا؟ 2018-12-28 | 10:39:49

تعد الإنفلونزا بحد ذاتها مرضا مزعجا جدا، ويمكنها إجبار الشخص على البقاء في الفراش...

أطباء يكتشفون طريقة لخفض ضغط الدم بدون دواء أطباء يكتشفون طريقة لخفض ضغط الدم بدون دواء 2018-12-28 | 09:23:48

توصلت دراسة حديثة إلى ممارسة تساعد في تخفيف ضغط الدم بنفس القدر الذي يفعله...

أول دواء في تاريخ الطب يعالج مرض السكري جذرياً أول دواء في تاريخ الطب يعالج مرض السكري جذرياً 2018-12-27 | 23:30:03

توصل فريق من الباحثين الأميركيين إلى اكتشاف #دواء_جديد سمي"هارمين"، قيل إنه سيكون...

10 أطعمة لا غنى عنها لمن تجاوزوا الخمسين 10 أطعمة لا غنى عنها لمن تجاوزوا الخمسين 2018-12-27 | 16:50:18

إن كنت قد وصلت إلى الخمسين من العمر، وتود أن تبقى على حيويتك لأطول فترة ممكنة،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هدم العراقيب قرية غير المعترف بها النقب جرافات وسط غضب الاهالي شبان جلجولية داعش خططو للسفر تنظيم الشاباك الشرطة اعتقال عايد جميل عويسات باقة الغربية وفاة وعكة صحية المت به خلال قيادته سيارة زوجة تعتدي على زوجها ألة حادة طمرة اعتقال شرطة شفاعمرو حريق مخزن اطارات منطقة صناعية حيفا مدينة اطفاء اخماد نار نيرانمصرع عامل سقط ورشة بناء طيرة الكرمل اسعاف شرطة تحقيق الخنازير تتجول وتقتحم البيوت ليلا في قرية العزير سهل البطوف استياء عارمفرانكفورت الالماني فريق طالب طواطحة اللاعب سيغيب بداعي الاصابة فتاق 5 4 أسابيع عدسة الصنارة أجواء الحج الحجاج الحرم المكي الشريف مكة المكرمة الحاج محمد عواد مشاركة واسعة في قداس اليوم العالمي للمريض في كنيسة البشارة‎ الناصرة حضور موفد بابوي خاصسخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة لقاء جمهور سوربرتانكر طائرة عملاقة اخماد حرائق الاضخم في العالم البلاد امريكا عمل 5 ساعات رفع صور منفذي عمليات فيسبوك صفحة نتسيرت عيليت الضفة أصله ثانوية البعينة نجيدات تحتفل تخريج الفوج ال 24 طلاب ماجد عامر رئيس مجلس حرفيش يستقيل من منصبه ادارة انتخابات اسباب شخصية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com