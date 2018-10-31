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تعليق أوامر الهدم للبيوت في مدينة الطيبة‎



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استجابت المحكمة المركزية في اللد هذا الصباح للالتماس الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر باسم بلدية الطيبة وأصحاب البيوت المهددة في الهدم في الحي الغربي للمدينة، واصدرت قرارا احترازيا يعلق أوامر الهدم حتى القرار النهائي في الالتماس الذي قدمته البلدية مع اصحاب البيوت من اجل تخطيط الحي الغربي لمدينة الطيبة. 


وقد جاء الالتماس للمحكمة بعد مجهود طويل للمحامي شعاع منصور رئيس بلدية الطيبة لتقديم الخرائط اللازمة للحي والتي رفضتها لجان التخطيط بشكل تعسفي.


ويذكر ان نيابة الدولة كانت اعترضت في السابق على اي تعليق إضافي  لأوامر الهدم وقد لتدخل أوامر الهدم حيز التنفيذ منذ يوم 30.10.18، ولكن المحكمة المركزية في اللد في قرارها الاخير اخذت بالحسبان الضرر الجسيم لأصحاب البيوت من جهه ومطالب بلدية الطيبة بالتخطيط من جهة اخرى، واصدرت قرار احترازيا بمنع الهدم حتى القرار النهائي في القضية. 




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