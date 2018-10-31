نتائج, انتخابات, السلطات, المحلية, والبلديات, العربية, 2018,

اسفرت عملية فرز الاصوات في الانتخابات للسلطات المحلية فجر اليوم الاربعاء ببقاء بعض رؤساء البلديات في مناصبهم وبتسجيل انقلابات سياسية وانتزاع اليسار بعض البلديات من اليمين.

صفوت ابو ريا الرئيس القادم لبلدية سخنين بفارق 1350 صوت عن منافسه مازن غنايم



جولة ثانية بين ابراهيم حسن ابو راس وحسن علي ابو راس في عيلوط .





علي سلام رئيسا لبلدية الناصرة لولاية اضافية







رائد كبها رئيسًا لمجلس محلي بسمة عارة







محمود جبارين (تك تك) رئيسا لمجلس طلعة عارة المحلي







جولة ثانية في ام الفحم بين الرئيس الحالي الشيخ خالد حمدان ود. سمير صبحي محاميد







انتخاب قاسم سالم رئيسا لمجلس محلي ديرحنا .











مامون الشيخ احمد رئيسا لمجلس محلي عبلين للمرة الثالثة على التوالي









عبد الكريم زعبي ( ابو نائل ) رئيسا لمجلس بستان المرج











درويش رابي يفوز برئاسة مجلس جلجولية







وهيب حبيش يفوز برئاسة مجلس يركا





أيمن مرعي رئيسا لمجلس محلي الفريديس







كابول - جولة ثانية اسعد مرشد والرئيس الحالي صالح ريان







مؤنس عبد الحليم رئيسا لمجلس محلي كفرمندا











عمر واكد نصار رئيسا لبلدية عرابة







كفرقرع : جولة ثانية بين الرئيس الحالي حسن عثامنة والمرشح فراس بدحي









كفرقاسم عادل بدير يحسم المعركة الانتخابية بفارق 1300 صوت









قرية الرامه تجدد الثقه بشوقي ابو لطيف











معليا ... دوره ثانية للرئيس حاتم عراف .









علي خليل رئيسا لمجلس قرية البعنة











زهير يوسف رئيسا لمجلس محلي دبورية .











مجد الكروم تنتخب سليم صليبي رئيسا لولاية ثانية .







كفر برا ... محمود عاصي رئيسا للمجلس المحلي











انتخاب ماهر خليلية رئيسا لمجلس محلي يافة الناصرة .











الشيخ فايز أبو صهيبان رئيسا لبلدية رهط







فؤاد عوض رئيسا للمجلس المحلي في المزرعة











محمد رافع شلبي رئيسا لمجلس محلي إكسال .







سمير أبو زيد رئيسا لمجلس محلي عيلبون.







جميل بصول رئيسا لمجلس محلي الرينة







عرسان ياسين رئيسا لبلدية شفاعمرو .







زاهر صالح رئيسا لمجلس كوكب ابو الهيجاء المحلي .







طمرة - جولة ثانية بين موسى ابو رومي وسهيل ذياب











منير حمودة رئيسا لمجلس محلي البعينة - نجيدات .









أحمد حبيب الله رئيسا لمجلس محلي عين ماهل









بهيج منصور رئيسا للمجلس المحلي في عسفيا











عرعرة وعارة :جولة ثانية بين مضر يونس وعوني مرزوق









جولة ثانية في أبو سنان بين نهاد مشلب وفوزي مشلب .











مازن محمود عدوي رئيسا لمجلس محلي طرعان











وسام عمر رئيسا لمجلس محلي طوبا زنغرية .











الشبلي: جولة ثانية بين الرئيس الحالي نعيم شبلي والرئيس السابق منير شبلي











خالد حجيرات رئيسا لمجلس محلي بئر المكسور .













كفر ياسيف ...شادي شويري الرئيس الجديد للمجلس المحلي.











مأمون عبد الحي رئيسا لبلدية الطيرة للدورة الثالثة .











كفركنا .. جولة ثانية بين د.يوسف عواوده وعز الدين أمارة.











جولة ثانية في المغار بين زياد دغش وفريد غانم









جولة ثانية في دير الأسد بين احمد ذباح وحسين خطيب.













وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات المحلية حوالي سبعة وخمسين بالمائة من أصوات أصحاب حق الاقتراع، مسجلة ارتفاعا مقارنة مع تلك التي شهدتها الانتخابات السابقة قبل خمس سنوات. وابدى وزير الداخلية اريه درعي ارتياحه من هذه النسبة العالية.