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محمود جبارين (تك تك) رئيسا لمجلس طلعة عارة المحلي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



نتائج الانتخابات في بلدات مجلس طلعة عارة المحلي اسفرت عن فوز رجل الاعمال محمود جبارين (تك تك)، من قرية زلفة، برئاسة المجلس خلفا للرئيس الحالي مصطفى إغبارية.


وقد تغلب جبارين على منافسه الوحيد المهندس مجدي اغبارية، من قرية مصمص، بعد ان حصل على عدد كبير من الاصوات بفارق كبير عنه، بلغ 1040 صوتاً، علما ان نسبة التصويت في قرى المجلس الخمس (مصمص ومشيرفة والبياضة وسالم وزلفة، بلغت 88% ، اي ان 8728 ناخباً صوتوا في هذه الانتخابات من مجموع9927 صاحب حق تصويت.




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