الطيرة, تستيقظ, على, مقتل, لؤي, أبو, خيط, (28, عاما), طعناً,

قُتل الشاب لؤي أبو خيط (28 عاما) طعناً في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي ، فجر اليوم، على يد مجهولين.

وأفادت مصادر طبية أنه تم نقل الضحية وهو مصاب بجروح صعبة الى مستشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج، وقد اعلن الأطباء بعد وقت قصير وفاته متأثرا بجراحه اثر الطعن.ولم تعرف خلفية الحادث وهوية كل من المجرمين والضحية.