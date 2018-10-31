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الأرصاد: استمرار الأجواء كما هي حتى الجمعة



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يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافيا وجافاً باردا نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية  خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة تكون الأجواء صافية وجافة وباردة نسبياً الى باردة ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الخميس 2018/11/01: يكون الجو صافيا وجافاً باردا نسبياً فوق المناطق الجبلية  خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء و الليل ، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الجمعة 2018/11/02: يكون الجو صافيا وجافاً باردا نسبياً فوق المناطق الجبلية  خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء و الليل ، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة،  والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .


السبت 2018/11/03: يكون الجو غائماً جزئياً  الى صاف بارداً نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية  خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة،  والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .




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