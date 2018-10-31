علي, سلام, رئيسا, لبلدية, الناصرة, لولاية, اضافية, بفارق, حوالي, 12, الف, صوتا, عن, منافسه, وليد, عفيفي,

وفاز بنسبة 63% من مجمل الأصوات بعد أن خرج نحو 82% لصناديق الاقتراع.وتفوق سلام على عفيفي ب 12283 صوتا .

تمكن رئيس بلدية الناصرة علي سلام من الحفاظ على مقعده عقب معركة حامية الوطيس مع منافسه وليد عفيفي.

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