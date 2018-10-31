تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-17 19:22:09 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":خطورة هذه التصريحات تشكل ارضاً خصبة للهجوم على سلطات الدولة وتقويض للجهاز القضائي |  2019-01-17 20:00:56 بدها كتير توضيح |  2019-01-17 18:01:58 مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم في كفرقاسم |  2019-01-17 17:58:12 عودة: قانون القومية الابرتهايدي ينفّذ خطوة بعد خطوة |  2019-01-17 17:56:41 الجيش اللبناني يعتقل المُشتبه به بالتسلل من إسرئيل |  2019-01-17 17:53:49 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة وصال ابو أبو ربيعة من بئر السبع |  2019-01-17 15:25:44 استقالة آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين من منصبه على خلفية التحقيقات معه بشأن تعيينات القضاة |  2019-01-17 15:15:01 اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية |  2019-01-17 15:07:13 كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل |  2019-01-17 14:24:45 ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة |  2019-01-17 14:15:17 إيرلندي يحقن نفسه بالسائل المنوي لـ"تسكين آلامه" |  2019-01-17 13:58:46 مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر |  2019-01-17 13:31:30 الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها |  2019-01-17 13:23:12 د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018 |  2019-01-17 12:50:29 فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

علي سلام رئيسا لبلدية الناصرة لولاية اضافية بفارق حوالي 12 الف صوتا عن منافسه وليد عفيفي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تمكن رئيس بلدية الناصرة علي سلام  من الحفاظ على مقعده عقب معركة حامية الوطيس مع منافسه وليد عفيفي. 



وفاز بنسبة 63% من مجمل الأصوات بعد أن خرج نحو 82% لصناديق الاقتراع.

وتفوق سلام على عفيفي ب 12283 صوتا .




كلمات متعلقة

علي, سلام, رئيسا, لبلدية, الناصرة, لولاية, اضافية, بفارق, حوالي, 12, الف, صوتا, عن, منافسه, وليد, عفيفي,
- صالح نلحم

تابعونــا

المحامي زكي كمال ل"الصنارة":خطورة هذه التصريحات تشكل ارضاً خصبة للهجوم على سلطات الدولة وتقويض للجهاز القضائي المحامي زكي كمال ل"الصنارة":خطورة هذه التصريحات تشكل ارضاً خصبة للهجوم على سلطات الدولة وتقويض للجهاز القضائي 2019-01-17 | 19:22:09

المحامي زكي كمال: انتخاب بتسلئيل سموتريتش المعروف بمواقفه وتصريحاته المتطرفة...

عودة: قانون القومية الابرتهايدي ينفّذ خطوة بعد خطوة عودة: قانون القومية الابرتهايدي ينفّذ خطوة بعد خطوة 2019-01-17 | 17:58:12

كشفت منظمة أطباء من أجل حقوق الانسان عن نظام فصل عنصري يحدثُ صبيحة كل يوم، في...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة وصال ابو أبو ربيعة من بئر السبع الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة وصال ابو أبو ربيعة من بئر السبع 2019-01-17 | 17:53:49

ناشدت الشرطة الجمهور المساعدة في البحث عن الفتاة وصال أبو ربيعة البالغة من العمر...

استقالة آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين من منصبه على خلفية التحقيقات معه بشأن تعيينات القضاة استقالة آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين من منصبه على خلفية التحقيقات معه بشأن تعيينات القضاة 2019-01-17 | 15:25:44

اعلن آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين في البلاد عن استقالته من منصبه في اعقاب ما...

اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية 2019-01-17 | 15:15:01

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي اليوم الخميس ...

كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل 2019-01-17 | 15:07:13

في مفاجأة من العيار الثقيل تأهل فريق كفرقاسم من الدرجة الاولى اليوم الى مرحلة...

ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة 2019-01-17 | 14:24:45

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال العام 2018 قام...

الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها 2019-01-17 | 13:31:30

أعلنت الشرطة الأسترالية، الخميس، مقتل طالبة إسرائيلية في مدينة ملبورن عندما...

د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018 د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018 2019-01-17 | 13:23:12

د. أورنا سمحون ، مديرة لواء الشّمال : أنا منفعلة جدّا وسعيدة جدّا أن أقدّم...

فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة 2019-01-17 | 12:50:29

تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار.. وافيد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رصاصة طائشة نافذة تستقر بلدة زلفة طفل ظاهرة اطلاق نار قرية بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل حريق سكن طلابي كلية كنيرت طبريا اطفاء اخماد محمد ابو ربيع حادث شفاعمرو دراجة نارية مصرع زفولون الشاب سائق بني ربيعة فتى قاصر عيلوط اصابة خطيرة الرأس شجار مع اخر مستشفى رمبام حيفا مصرع عامل حادث عمل انهيار جدار عليه ورشة بناء هرتسليا طاقم طبي اسعاف شرطة انتخابات كفر مندا رئاسة مجلس محلي بلدة سلطة شجار عنيف اطلاق نار طمرة مدينة شرطة اصابات تحقيق مقهى اصابتان طمرة منطقة شاب مشتبه اعتداء جنسي فتاة قاصر شفاعمرو شجار مفرقعات كفر مندا تجدد انتخابات رئاسة مجلس محلي شرطة حجارة طمرة اعتقال مظاهرة شرطة تظاهرة الشرطة اغلاق شارع الرئيسي عبلينعكا الاستشهاد فيسبوك نشر ستاتوس فتاة الافراج اعتقال القدس تلبس حلتها الرمضانية مشاركة واسعة في صلاة التراويح المسجد الاقصى المبارك اسراء عابد زيارتها المستشفى بوريا السماح لوالدتها الشرطة كفر مندا مظاهرة لجنة شعبية القدس الاقصى مشاركة اهالي القرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com