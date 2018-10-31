درويش, رابي, يفوز, برئاسة, مجلس, جلجولية,

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اصابات خطيرة باطلاق نار قرب مفرق مجيدو 2018-12-18 | 21:33:26 أسفر حادث اطلاق نار مساء اليوم الثلاثاء عن اصابة 6 اشخاص بينهم 5 بجراح وصفت...

وزير الاقتصاد ايلي كوهين يزور بلدية شفاعمرو 2018-12-18 | 20:25:55 "أنا هنا لست لتقديم المساعدة لبلدية شفاعمرو فقط انما لانني ملتزم بتبني مواقف...

اكسال:وفاة طالب الطب نايف حبشي بظروف تراجيدية في رومانيا 2018-12-18 | 19:09:49 توفي مساء اليوم الثلاثاء الشاب نايف توفيق حبشي(23عاماً) من اكسال بظروف تراجيدية في...

اصابة شخص في حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة 2018-12-18 | 19:07:39 اصيب شاب بجراح وصفت بالطفيفة اثر حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة طمرة بالقرب من الشارع...

يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس 2018-12-18 | 17:22:38 توفي عصر اليوم الثلاثاء الفتى خميس سليلة 17 عاماً من سكان مدينة يافا أثر تعرضه...

الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني 2018-12-18 | 17:44:46 صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على اقتراح...

شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان 2018-12-18 | 15:00:00 أصيب رجل بالخمسينات من عمره جراء احتراق سيارته في كيبوتس أفيكيم بين طبريا...

المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا 2018-12-18 | 15:00:59 أقيمت في العاصمة التونسية اليوم ندوة خاصة على القدس بحضور ومشاركة شخصيات تونسية...

فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة 2018-12-18 | 14:03:31 اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال 12 مشتبها (18 - 45 عاما من عبلين الناصرة ويافة الناصرة...