أيمن, مرعي, رئيسا, لمجلس, محلي, الفريديس,

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أقدم ثلاثة ملثمين على تنفيذ سطو مسلح مساء اليوم على محل تجاري في مدينة طمرة وسرقة...
لقي الطفل يوسف بلال حمود 3 سنوات من قرية ديرحنا مصرعه واصيبت شقيقته 4 سنوات بجراح...
وسط أجواء من الحزن والأسى شيعت مدينة قاسم جثماني الطفلين الشقيقين محمد ومعاوية...
فُجعت مدينة كفر قاسم فجر اليوم بوفاة طفلين يبلغان من العمر 4 و 6 سنوات بحسب ما...
من المتوقع أن تقوم بلدية حيفا في العام المالي 2019 بزيادة الدعم المالي للمدارس...
لقي الطفلين الشقيقين معاوية ومحمد رستم صرصور (4 و 7 سنوات) فجر هذا اليوم مصرعهما في...
اليوم الجمعة يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال...
عبر الناشط السياسي المجرب، رجل الأعمال خليل زبيدات، ابن بسمة طبعون، عن خيبة أمله...
خصصت وزارة الصحة ميزانية خاصة لافتتاح مركز لطب الطوارئ في قرية بسمة طبعون، بهدف...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تواصلا لحادث الطعن...