أيمن, مرعي, رئيسا, لمجلس, محلي, الفريديس,

تابعونــا

سطو مسلح على محل تجاري بطمرة وسرقة مبلغ من المال واطلاق نار في الهواء 2019-01-25 | 19:26:45 أقدم ثلاثة ملثمين على تنفيذ سطو مسلح مساء اليوم على محل تجاري في مدينة طمرة وسرقة...

مصرع الطفل يوسف بلال حمود 3 سنوات من ديرحنا واصابة شقيقته ووالديه بحادث طرق مروع قرب المغار 2019-01-25 | 20:33:34 لقي الطفل يوسف بلال حمود 3 سنوات من قرية ديرحنا مصرعه واصيبت شقيقته 4 سنوات بجراح...

كفرقاسم تودع إبنيها معاوية ومحمد صرصور ضحيتا احتراق المنزل 2019-01-25 | 16:34:03 وسط أجواء من الحزن والأسى شيعت مدينة قاسم جثماني الطفلين الشقيقين محمد ومعاوية...

بطيرم : قدرة الأطفال على تخليص انفسهم عند شبوب الحريق ضعيفة جدا و66% من حالات الوفاة من نصيب العرب" 2019-01-25 | 14:04:35 فُجعت مدينة كفر قاسم فجر اليوم بوفاة طفلين يبلغان من العمر 4 و 6 سنوات بحسب ما...

بلدية حيفا تزيد دعم المدارس الأهلية بنسبة 20% 2019-01-25 | 08:29:34 من المتوقع أن تقوم بلدية حيفا في العام المالي 2019 بزيادة الدعم المالي للمدارس...

فاجعة في كفرقاسم ... مصرع الطفلين الشقيقين معاوية ومحمد رستم صرصور (4 و 7 سنوات) بحريق منزل 2019-01-25 | 06:39:47 لقي الطفلين الشقيقين معاوية ومحمد رستم صرصور (4 و 7 سنوات) فجر هذا اليوم مصرعهما في...

الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة 2019-01-25 | 05:57:25 اليوم الجمعة يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال...

الناشط السياسي خليل زبيدات ينوي ترك صفوف حزب العمل 2019-01-24 | 19:55:29 عبر الناشط السياسي المجرب، رجل الأعمال خليل زبيدات، ابن بسمة طبعون، عن خيبة أمله...

وزارة الصحة تخصص ميزانية لافتتاح مركز لطب الطوارئ في بسمة طبعون 2019-01-24 | 19:51:17 خصصت وزارة الصحة ميزانية خاصة لافتتاح مركز لطب الطوارئ في قرية بسمة طبعون، بهدف...