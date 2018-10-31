تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 20:25:55 وزير الاقتصاد ايلي كوهين يزور بلدية شفاعمرو |  2018-12-18 19:09:49 اكسال:وفاة طالب الطب نايف حبشي بظروف تراجيدية في رومانيا |  2018-12-18 19:07:39 اصابة شخص في حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة |  2018-12-18 17:22:38 يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس |  2018-12-18 17:44:46 الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني |  2018-12-18 17:42:54 فوائد أوميغا 3 وفيتامين D لمرضى القلب والسرطان |  2018-12-18 17:39:41 نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي |  2018-12-18 15:00:00 شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان |  2018-12-18 15:00:59 المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا |  2018-12-18 15:00:18 ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار |  2018-12-18 15:00:07 100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية |  2018-12-18 14:03:31 فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة |  2018-12-18 13:54:59 فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله |  2018-12-18 13:38:55 متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل |  2018-12-18 13:15:07 مدرسة راهبات الفرنسيسكان تحتفل بالميلاد وتكرّم المعلمات المتقاعدات |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مؤنس عبدالحليم رئيسا لمجلس محلي كفرمندا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 مؤنس عبدالحليم رئيسا لمجلس محلي كفرمندا 





كلمات متعلقة

مؤنس, عبدالحليم, رئيسا, لمجلس, محلي, كفرمندا,

تابعونــا

وزير الاقتصاد ايلي كوهين يزور بلدية شفاعمرو وزير الاقتصاد ايلي كوهين يزور بلدية شفاعمرو 2018-12-18 | 20:25:55

"أنا هنا لست لتقديم المساعدة لبلدية شفاعمرو فقط انما لانني ملتزم بتبني مواقف...

اكسال:وفاة طالب الطب نايف حبشي بظروف تراجيدية في رومانيا اكسال:وفاة طالب الطب نايف حبشي بظروف تراجيدية في رومانيا 2018-12-18 | 19:09:49

توفي مساء اليوم الثلاثاء الشاب نايف توفيق حبشي(23عاماً) من اكسال بظروف تراجيدية في...

اصابة شخص في حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة اصابة شخص في حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة 2018-12-18 | 19:07:39

اصيب شاب بجراح وصفت بالطفيفة اثر حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة طمرة بالقرب من الشارع...

يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس 2018-12-18 | 17:22:38

توفي عصر اليوم الثلاثاء الفتى خميس سليلة 17 عاماً من سكان مدينة يافا أثر تعرضه...

الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني 2018-12-18 | 17:44:46

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على اقتراح...

شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان 2018-12-18 | 15:00:00

أصيب رجل بالخمسينات من عمره جراء احتراق سيارته في كيبوتس أفيكيم بين طبريا...

المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا 2018-12-18 | 15:00:59

أقيمت في العاصمة التونسية اليوم ندوة خاصة على القدس بحضور ومشاركة شخصيات تونسية...

فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة 2018-12-18 | 14:03:31

اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال 12 مشتبها (18 - 45 عاما من عبلين الناصرة ويافة الناصرة...

متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل 2018-12-18 | 13:38:55

يستدل من معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أن متوسط الأجور الشهرية الإجمالية...

اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات 2018-12-18 | 11:40:56

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية اليوم الثلاثاء لائحة اتهام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نساء عربيات يهوديات رأس الناقورة القدس سلام مسيرة أمل يصنعن السلام جمعية انهيار سقالة ورشة بناء حيفا مدينة عامل علق تحتها اصابة نقل المستشفى الاسعاف حادث طرق ذاتي اصطدام جدار مقبرة في اللد امرأتين مستشفى متوسطة حي النهضة المغرب مهرجان موازين الفني الرباط العالمي يارا مشعور ليلك الصنارة جولة مندوبة رئيسة تحرير سخنين بيتار القدس مواجهة نارية مباراة مرتقبة الليلة حراسة جمهور زوجان رأفت صباح سليم مولود بكر يرزق طفل قرية طرعان انتظار 10 سنواتمصمص نصرة مظاهرة القدس الاقصى شهداء الشيخ رائد صلاح كمال خطيب الحركة الاسلامية الشق الشمالي امر منع السفر حريق قرب البيوت استنفار اخماد اطفاء قرية الشرطة الحر اشعة الشمس اصابة بالغة حادث دراجة نارية الجنوب شاحنة اسعاف شرطة مستشفى كيبوتس جلؤون نشأت ملحم بحث مثلث احدى مدن تمشيط انتشار قوات كبيرة طرعان الحركة الاسلامية عن القانون اخراج حظر مؤسساتها مظاهرة طعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو اطلاق نار اب ابنه شخصين البعنة قرية منطقة السوق مستشفى شرطة استنفار اسعافكفر ياسيف احتراق بيت مهجور مدرسة البيادر اطفاء اخماد حريق اضرار اصابات دون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com